Madiambal Diagne peut compter sur le soutien de l’Union internationale de la presse francophone (Upf). Dans un communiqué, l’organisation dont il a été président pendant plusieurs années, a exprimé «sa vive préoccupation face à l’émission d’un mandat d’arrêt international contre M. Madiambal Diagne, journaliste et président honoraire de l’Upf». Pour les membres de cette organisation, «cet acte s’inscrit dans le cadre d’une persécution persistante marquée depuis de longs mois par des pressions, intimidations et procédures judiciaires exercées à son encontre par les autorités sénégalaises». Pour l’Upf, «cette décision traduit une volonté manifeste de réduire au silence une voix critique et indépendante, en violation des principes de liberté d’expression». Et de plaider : «L’Union internationale de la presse francophone appelle les autorités compétentes à garantir un traitement juste et équitable de cette affaire, et invite les organisations internationales ainsi que l’ensemble des défenseurs de la liberté d’expression à rester mobilisés face à cet acharnement.»