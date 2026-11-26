Le lutteur de l’écurie Fass-Benno, Ada Fass, va tenter, dimanche, de mettre fin à l’invincibilité du lutteur de Guédiawaye Oumar Sakho dit Balla Gaye 2 face aux lutteurs dakarois. Le Lion de Guédiawaye, l’autre surnom de Oumar Sakho, n’a jamais perdu face un lutteur originaire du département de Dakar.

Combat phare de ce début de saison, la confrontation entre le très populaire Ada Fass et l’ancien «Roi des arènes» Balla Gaye 2 se présente comme une revanche pour le premier. Le fils de l’ancien champion des années 1970, Mamadou Sakho dit «Double Less», a battu Yekini (Ndakarou), Moustapha Guèye (Fass), Modou Lô (Rock énergie), Gris Bordeaux (Fass).

Agé d’une trentaine d’années, Ada Fass est l’une des relèves de la lutte dans le département de Dakar, avec «Franc» des Parcelles Assainies.

Dimanche, à l’Arène nationale, le pensionnaire de Fass, un quartier dakarois creuset de grands champions de la lutte, va essayer de maintenir sa dynamique victorieuse.

Le 19 avril 2026, Ada Fass avait franchi un nouveau cap en terrassant Eumeu Sène (Tysingher). Depuis cette victoire, le fougueux lutteur, véritable chouchou des amateurs dakarois, a multiplié les sorties, assurant notamment que Balla Gaye 2 ne fait pas le poids devant lui.

«Je suis capable de le battre sans même saisir son +nguimb+ (la bande de tissu noué autour de la taille)», a déclaré Ada Fass. Mais la grande confiance qu’il affiche risque de se heurter à l’expérience de Balla Gaye 2. Malgré sa victoire sur Eumeu Sène, un lutteur réputé technique et expérimenté, Ada Fass avait échoué en 2025 face à un autre «Vip» de Guédiawaye, «Lac de Guiers 2».

Un succès face à Balla Gaye 2 pourrait lui ouvrir la voie pour la conquête de la couronne du «Roi des arènes. Ada Fass est crédité de 14 combats dont 4 défaites.

Avec Aps