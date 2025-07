Siteu est sorti vainqueur de son combat contre Balla Gaye 2, lors d’un affrontement intense hier à l’Arène nationale. Le pensionnaire de Lansar, mieux préparé physiquement, a démontré ainsi qu’il n’a pas usurpé sa place au sein des Vip.

Par Amadou MBODJI – Vainqueur de Balla Gaye 2, hier à l’Arène nationale, Siteu se relance de la meilleure des manières de sa contre-performance contre Modou Lô, le Roi des arènes.

Dans un combat assez expéditif, le lutteur de l’écurie Lansar a démontré qu’il reste et demeure une valeur sûre de la lutte sénégalaise, et que sa place au sein des ténors Vip ne se discute plus.

Pourtant, les pronostics étaient loin d’être favorables au chouchou de Diamaguène. D’abord par rapport à ses derniers combats où beaucoup lui ont reproché son attentisme et son manque d’initiative. Préférant pousser son adversaire vers les sacs.

L’autre aspect qui ne militait pas à un succès de Siteu, c’est que le «Lion de Guédiawaye» avait fait forte impression lors de son dernier combat remporté face à Tapha Tine. Mais c’était sans compter avec la forte envie de Siteu qui voulait faire mentir les pronostics.

Siteu sauve Diamaguène et dédie sa victoire à Liss Ndiago

Pourtant, c’est Balla Gaye2, comme à son habitude, qui a voulu marcher sur son adversaire. Mais mal lui en a pris. Connu pour la puissance de son crochet gauche, Siteu ne vas pas se faire prier pour toucher le frère de Sa Thiès en pleine mâchoire. Avant d’enchaîner par un corps à corps.

La suite sera comme un jeu d’enfant pour le lutteur de Diamagène qui, après avoir soulevé son adversaire, va l’achever par un thiakhabal de grande classe.

Après ce succès, Siteu peut aujourd’hui réclamer sa revanche sur Modou Lô.

Notons que ce combat a été précédé de la victoire de Ada Fass aux dépens de Liss Ndiago, samedi. Un succès qui relance le Fassois et qui lui ouvre des perspectives intéressantes sur le chemin qui mène vers la cour des grands. D’ailleurs, Siteu a dédié sa victoire à son frère de Diamaguène.

ambodji@lequotidien.sn