La Côte d’Ivoire a été officiellement retirée de la liste grise du Groupe d’action financière, lors de la plénière du Gafi tenue à Paris du 28 au 30 octobre 2026.

Par Dialigué FAYE – Le Groupe d’action financière (Gafi) a décidé de retirer la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Monaco de sa liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée, dénommée «liste grise». Ce retrait a été validé lors de la plénière du Gafi tenue à Paris du 28 au 30 octobre 2026. Ce qui, aux yeux des acteurs, récompense la mise en œuvre d’un plan d’actions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

A la suite de visites sur place concluantes, la plénière a félicité ces pays pour les progrès accomplis afin de remédier aux défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (Lbc/Ft/Fp) identifiées lors de leurs évaluations mutuelles. Ces juridictions ont mené à bien leurs plans d’actions dans les délais convenus et ne seront donc plus soumises au processus de surveillance renforcée du Gafi. Ces juridictions continueront de travailler avec les Organismes régionaux de type Gafi (Ortg) concernés, à savoir le Giaba pour la Côte d’Ivoire, le Gabac et le Gabaoa pour la République démocratique du Congo, et Moneyval pour la Bulgarie et Monaco, afin de pérenniser les améliorations apportées à leurs dispositifs de Lbc/Ft/Fp.

Les autorités ivoiriennes considèrent cette décision comme une reconnaissance des réformes engagées par le pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. A travers un communiqué, le ministre ivoirien de l’Economie, des finances et du budget estime que cette sortie de la liste grise vient récompenser les progrès significatifs réalisés par la Côte d’Ivoire dans le renforcement de son dispositif institutionnel, législatif et réglementaire, ainsi que dans l’application effective des normes internationales en matière de lutte contre la criminalité financière. Adama Coulibaly a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et sa vision stratégique, ainsi qu’au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur implication dans la conduite des réformes. Le ministre a également salué la contribution des présidents d’institutions, des responsables des administrations publiques et des acteurs du secteur privé. Il a notamment mis en avant la mobilisation des équipes techniques et des partenaires dont le Gafi, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), les partenaires techniques et financiers. Pour le ministre ivoirien, cette décision constitue une reconnaissance internationale de la pertinence des choix opérés par les autorités et de leur engagement dans la mise en œuvre des réformes. Il estime toutefois que le retrait de la liste grise ne doit pas être considéré comme une fin en soi. Il représente plutôt, selon lui, un appel à poursuivre les efforts afin de consolider les acquis et de garantir l’efficacité durable du dispositif national de lutte contre la criminalité financière. Le gouvernement ivoirien entend ainsi maintenir la dynamique des réformes et renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale.

A l’issue de la première réunion plénière du Groupe d’action financière sous la présidence britannique de Giles Thomson, les pays sont convenus d’actions à l’échelle mondiale pour faire face à l’évolution des menaces liées à la criminalité financière, notamment celles croissantes liées aux actifs virtuels, à la fraude et aux centres d’escroquerie.

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