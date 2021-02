Le couvre-feu, décrété par les autorités étatiques dans les régions de Dakar et de Thiès, n’a pas donné les résultats escomptés. C’est l’avis du Pr Pape Gallo Sow, enseignant à l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb). «Il n’a pas empêché la propagation du coronavirus dans le pays», a-t-il dit hier dans les ondes d’une radio de la place. Selon l’enseignant, avant même qu’il ne soit décrété, il n’y avait que 428 morts du Covid-19. Mais depuis le 6 janvier jusqu’à présent, 353 personnes sont mortes des suites de cette maladie, informe-t-il.

Pourtant, l’Etat compte maintenir ce couvre-feu en le prolongeant pour un mois (voir par ailleurs). Une décision que le Pr Sow trouve inutile, car cette mesure n’a pas empêché la propagation du virus dans le pays et de causer des victimes. A la place, il préconise le retour au confinement pour 15 jours dans toutes les régions et la vaccination.

D’ailleurs, rien que pour la journée d’hier, 279 nouveaux cas ont été enregistrés après un test réalisé sur 2 168 personnes. D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, il s’agit de 102 contacts suivis et 177 cas issus de la transmission communautaire. Et d’après le directeur de la Prévention, 261 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Seulement, s’empresse-t-il de préciser, 52 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et six (6) nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés.

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a comptabilisé 32 mille 378 cas positifs dont 26 mille 624 guéris, 787 décès et 4 966 encore sous traitement.