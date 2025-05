Le paludisme continue de faire des victimes, surtout du côté des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans. En 2024, la région de Kolda avait enregistré 59 675 cas. Et parmi ces cas, 5503 sont des enfants de moins de cinq ans et 864 des femmes enceintes. Durant cette période, 36 décès dont 10 parmi les enfants de moins de 5 ans, ont été enregistrés. Des chiffres qui montrent que la région de Kolda reste encore une zone de forte transmission, à côté des régions considérées comme des «zones rouges». Face à cette situation, le combat contre le paludisme relève de l’engagement et de la détermination des acteurs de la santé dans la région de Kolda. Dans cette dynamique, le Directeur régional de la santé, Docteur Yaya Baldé, s’active dans une campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnées.

Lors de la cérémonie régionale de lancement de cette campagne tenue au Poste de santé de Saré Moussa, dans la commune de Kolda, il a révélé que cette année, 562 187 moustiquaires imprégnées d’insecticide sont mises à la disposition des populations. L’objectif est de satisfaire la demande de protection des populations contre cette maladie qui en appelle à des règles d’hygiène : désinfecter les alentours des habitations et autres lieux, nettoyer les abords et intérieurs des cours de maison… Sur ces 562 187moustiquaires à distribuer dans la région, le département de Kolda a reçu 194 420, Vélingara 264 963 et Médina Yoro Foulah, moins peuplé, 102 804. Mais l’essentiel est bien de dormir sous moustiquaire imprégnée tous les jours, toutes les nuits, pendant toute l’année. D’ailleurs, par des sketchs et autres annonces radio, les populations sont invitées à s’y réfugier quotidiennement et durant toute la saison. Cette campagne, qui a démarré ce 23 mai pour prendre fin le 27 mai, est assurée par des agents de la santé et des relais communautaires largement outillés pour faire ce travail auprès des ménages déjà enregistrés après un long travail de ciblage des bénéficiaires. Dans cette région où il pleut beaucoup durant chaque hivernage, les autorités sanitaires mènent le combat pour réduire considérablement les effets du paludisme.

D’ailleurs, dans le cadre de la coopération sénégalo-gambienne, il été procédé, la semaine dernière, à une opération de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide aux populations vivant le long de la frontière.

Par Aladji BADJILANG – eh.coly@lequotidien.sn