Face au chômage des jeunes et à l’émigration irrégulière, le Rassemblement des énergies positives (Gradep) dévoile un plan en 18 mesures. Son président, Ousmane Diop, préconise d’intégrer l’initiation à l’entrepreneuriat dès le collège ainsi que dans les écoles coraniques, en s’appuyant sur les langues nationales.

Par Justin GOMIS – La question du sous-emploi demeure au cœur des préoccupations du Rassemblement des énergies positives (Gradep). Pour son président, Ousmane Diop, l’insertion économique des jeunes constitue la clé pour endiguer les fléaux sociaux qui minent le pays. «Les maux du Sénégal se résument au sous-emploi. L’émigration clandestine, les agressions, le désespoir des jeunes y sont liés. Notre réponse, c’est l’entrepreneuriat», a-t-il déclaré.

Pour structurer ce secteur et maximiser les chances de réussite des porteurs de projets, le mouvement citoyen et politique a élaboré une feuille de route de 18 mesures. Selon Ousmane Diop, l’enjeu n’est pas seulement d’inciter les jeunes à se lancer, mais de réduire leurs risques d’échec grâce à une préparation solide.

Préparer les jeunes dès le collège

A cet effet, le Gradep recommande à l’Etat d’intégrer un module d’entrepreneuriat dans les programmes scolaires dès la classe de 5e. L’objectif est d’éviter que les diplômés ne se lancent dans les affaires sans préparation. «Il ne faut pas aller à l’aventure, il faut connaître l’entrepreneuriat, car c’est une compétence à part entière. Si on enseigne cette méthodologie dès l’école, le jeune diplômé ne cherchera pas uniquement un emploi, il saura comment créer le sien», a plaidé Ousmane Diop.

Inclure les daaras et les langues nationales

Dans une démarche inclusive, le Gradep entend également cibler les talibés et les arabisants. Le mouvement suggère d’étendre cette formation aux écoles coraniques, aussi bien dans les daaras traditionnels que modernes. Ousmane Diop appelle ainsi à une concertation avec les maîtres coraniques et les responsables d’établissements pour adapter ces modules en wolof, dans les autres langues nationales ou en arabe.

Pour déployer cette initiative à l’échelle nationale, le Gradep compte s’appuyer sur son propre maillage territorial. Le mouvement dispose déjà d’un incubateur digital dans chacun des 46 départements du Sénégal, un dispositif destiné à repérer et accompagner les jeunes candidats à l’entrepreneuriat, avec l’appui attendu des partenaires techniques et financiers.

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