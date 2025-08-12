La Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) dénonce le projet de révision de la loi antitabac de 2014, affirmant que le processus d’élaboration a été opaque. Elle demande son retrait du circuit. Par Amadou MBODJI –

La loi antitabac de 2014 ne rencontre pas l’adhésion de la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab). Pourquoi ? La Listab récuse totalement ce projet de révision de la loi antitabac de 2014 élaboré dans des conditions opaques et non transparentes. Elle rappelle que l’initiative a été prise sans concertation avec les acteurs concernés, et à l’insu des vrais représentants de la Société civile qui luttent contre le tabac au Sénégal, constate amer, dans un communiqué, Amadou Moustapha Gaye, président de la Listab. M. Gaye dénonce une opacité autour de cette loi. «Nous informons que ce prétendu projet de révision de la loi antitabac de 2014 aurait été confectionné, finalisé, validé en commission technique en novembre 2023, et transmis au Secrétariat général du gouvernement (Sgg) pour inscription à l’ordre du jour d’un Conseil des ministres, et tout cela à l’insu des vrais représentants de la Société civile qui luttent contre le tabac au Sénégal», fait-il signifier. Il rappelle que «l’honorable député Guy Marius Sagna s’est d’ailleurs autosaisi de ce fameux projet de révision de loi antitabac de 2014». Il assure que «le député a déjà adressé des questions écrites au ministre de la Santé et de l’action sociale (Msas) au sujet de ce fameux projet de loi antitabac introduit en catimini dans le circuit administratif du gouvernement du Sénégal». La Listab «exige que le projet de révision de loi antitabac de 2014 soit retiré purement et simplement du circuit administratif de l’Etat».

ambodji@lequotidien.sn