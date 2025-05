Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a assuré, vendredi à Ouagadougou, que son pays n’excluait aucune forme de collaboration et de soutien au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. «Je viens transmettre un message de soutien absolu au Président Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à tout le Peuple burkinabè, dans sa lutte contre le terrorisme, et envisager toute possibilité de collaboration et de soutien du Sénégal face à cette épreuve», a-t-il déclaré à la fin d’un entretien avec le Président du Faso, assure l’Aps.

S’adressant à des journalistes sur le parvis de la Présidence du Faso, Ousmane Sonko a rappelé qu’il était illusoire de penser que les autres pays de la sous-région étaient à l’abri du terrorisme qui sévit au Burkina Faso, au Niger et au Mali. «Nous savons tous que nos destins sont liés par l’histoire et la géographie, et qu’aucun de nos pays ne peut être épargné par ce problème. C’est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de sa solidarité, n’exclura aucune forme de collaboration pour soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve», a insisté le chef du gouvernement sénégalais, arrivé un peu plus tôt dans la capitale burkinabè pour une visite de travail de 48 heures.

Cette visite est «une occasion pour nous de participer» à la célébration de Thomas Sankara, un leader qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes, souverainistes du continent, a expliqué Ousmane Sonko. Il a notamment été invité par son homologue burkinabè à prendre part, samedi, à l’inauguration du mausolée dédié à l’ancien Président du Faso, le Capitaine Thomas Sankara. Ousmane Sonko a souligné qu’il s’agit en même temps d’une visite de travail consacrée à un certain nombre de thématiques de coopération.

«C’est dans ce cadre que nous avons eu l’honneur d’être reçu par son Excellence Ibrahim Traoré, le Président du Faso. Il nous a accordé un long entretien pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques, d’abord sécuritaires», a-t-il fait savoir.

Il a signalé que le Sénégal et le Burkina Faso envisageaient de renforcer leur coopération bilatérale, déjà très riche d’une vingtaine d’accords de partenariat.

Le Premier ministre du Sénégal a assuré que des discussions étaient en cours pour finaliser une vingtaine d’autres accords.