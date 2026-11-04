Malgré sa fermeture pour travaux depuis 2022, l’hôpital Aristide Le Dantec a mobilisé ses équipes pour organiser une journée de sensibilisation et de dépistage. Un rendez-vous fort axé sur la prévention précoce des cancers et des maladies métaboliques.

Par J. GOMIS – Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’Hôpital Aristide Le Dantec (Hald) a organisé, ce lundi, une journée dédiée au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, du diabète et du cholestérol. Placée sous le thème «Prévenir et dépister pour mieux agir», l’initiative s’est tenue en partenariat avec la Lisca et l’association Macleodos. Fermé depuis plusieurs années pour un vaste projet de reconstruction et de modernisation, l’établissement hospitalier entend prouver que sa mission de service public reste vivante. «La fermeture de nos bâtiments n’a jamais signifié l’interruption de notre engagement auprès des populations», a affirmé le Directeur général, Dr El Mansour Diop. Il a notamment rappelé le maintien de services vitaux tels que l’hémodialyse et la reprise de la radiothérapie.

Selon le directeur, la bataille contre le cancer dépasse la simple prise en charge thérapeutique et repose avant tout sur la prévention : «Détectées à un stade précoce, de nombreuses lésions peuvent être prises en charge dans de meilleures conditions. Nous devons faire du dépistage un réflexe de santé et combattre les appréhensions qui retardent les consultations.»

Un parcours de soins complet

Les femmes ont répondu en masse à cet appel. Outre les séances de dépistage, des panels d’information ont été organisés pour mieux leur faire comprendre les enjeux liés à ces pathologies.

Un suivi médical sur mesure a également été garanti aux participantes présentant des anomalies. «Au-delà de la découverte de lésions gynécologiques, les services de radiologie vont offrir des échographies et mammographies si nécessaire, couplées aux bilans de glycémie et de cholestérol. C’est un package d’activités complet», a précisé le Dr Mamadou Moustapha Dieng, chef du Service de cancérologie de Hald.

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