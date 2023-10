Les Maladies non transmissibles (Mnt) sont devenues au fil des ans, un problème de santé majeur en Afrique. Le réseau de recherche ARNcd, qui a organisé une conférence sur le thème au Cicad, a lancé l’Appel de Dakar pour une lutte plus efficace contre ces pathologies.

Par Alioune Badara NDIAYE – Les Maladies non transmissibles gagnent du terrain en Afrique, selon le réseau de recherche ARNcd. Des projections faites lors des 14 sessions à l’occasion de la Conférence internationale sur les Mnt, qui s’est déroulée lundi et mardi au Cicad, dessinent un avenir sombre pour le continent où les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’hypertension artérielle, la drépanocytose et autres pathologies constituent un problème de santé majeur en Afrique et prennent des proportions des plus importantes dans les causes de mortalité. «Les Mnt représentent une menace grave pour la santé en Afrique. La prévention est possible et peut alléger le fardeau économique des ménages et des Etats. Il est opportun de se joindre à la lutte mondiale contre les Mnt, renforcer la collaboration pour créer un avenir plus sain en Afrique», a fait ressortir l’ARNcd dans le document final ayant sanctionné la rencontre. Ce document, intitulé Appel de Dakar, tourne autour de 13 points pour mettre l’Afrique à jour dans le combat contre les Mnt. «Nous appelons à une mobilisation accrue sur les plans politique et financier en faveur de la prévention et du contrôle des Mnt en Afrique. Nous demandons aux gouvernements de prendre des mesures concrètes pour intégrer les programmes de lutte contre les Mnt dans leurs politiques de santé nationales, en mettant un accent particulier sur les populations les plus vulnérables et marginalisées», fait ressortir comme 6e point le document final. «Nous appelons à une prise en compte de l’environnement et des changements climatiques dans la lutte contre les Maladies non transmissibles dans le cadre de l’approche one-health», a aussi indiqué l’ARNcd. Cette rencontre a été un moment de diagnostic. «Ces journées internationales ont pour but de faire prendre conscience à tout le monde, mais surtout à la Communauté internationale, de l’importance des Maladies non transmissibles. En Afrique, on sait que de gens font des accidents vasculaires cérébraux, de l’hypertension, du diabète, des cancers. Mais à l’extérieur, au Nord, ils ne continuent à subventionner en recherche que les maladies infectieuses», a posé Xavier Jouven, membre d’ARNcd, lors de la journée inaugurale. «Ce réseau ouest-africain de 20 pays subsahariens a pour but de faire prendre conscience que maintenant il faut s’intéresser aux Maladies non transmissibles», a poursuivi M. Jouven pour marquer l’importance de la rencontre. Ces spécialistes ont ainsi exhorté dans le document, les gouvernements, les organisations internationales, les professionnels de la santé, la Société civile, le secteur privé et les communautés à collaborer en vue de renforcer la prévention et la lutte contre les Mnt. «Cela implique l’allocation de ressources appropriées, la mise en œuvre de politiques de santé efficaces, la formation et le renforcement des capacités des professionnels de la santé, ainsi que l’engagement des communautés dans la promotion de la santé», ont-ils insisté.

