Notre article (voir notre édition de jeudi dernier) sur le cri du cœur des amateurs de lutte, porté par le président Doudou Diagne Diécko, pour un retour des combats en direct à la Rts, commence à produire ses effets.

Après la position des férus de lutte avec frappe, surtout ceux des régions, qui ont dénoncé les méfaits du Pay-per-view, en lançant un appel à la Télévision nationale, c’est au tour de l’ancienne gloire Moustapha Guèye d’émettre la même position.

Et le «2e Tigre de Fass» va même plus loin, en souhaitant le retour d’émissions dédiées à la lutte, qui vont revisiter les archives de la discipline et rendre hommage aux légendes de l’arène.

«Il n’y avait même plus d’émissions de lutte à la Rts. En tant que nouveau directeur de la Rts, nous demandons à Pape Alé Niang de faire revivre aux Sénégalais les grands mo­ments de ce sport de chez nous, avec des figures emblématiques comme Robert Diouf, Double Less, Mbaye Guèye, Falaye Baldé, Fodé Dous­souba, Sa Ndiambour, Mame Gorgui Ndiaye, Amadou Katy Diop, Modou Pouye, Pape Kane, entre autres», a-t-il déclaré, dans des propos repris par Senenews.com. Une dé­marche qui s’inscrit dans une volonté de redonner à la lutte la visibilité qu’elle mérite, tout en la sortant des chaînes privées payantes.

Justement, en tant que promoteur, Aziz Ndiaye est aussi partant pour le retour de la Rts dans l’arène.

«Je pense que la vision de Pape Alé Niang, c’est le développement du Sénégal. Comme la Rts achète les droits audiovisuels de la Coupe du monde ou de la Can, elle doit le faire aussi pour la lutte», a soutenu le frère de Baye Ndiaye, patron de la structure Albourakh Events.

L’ancien promoteur estime que, compte tenu des budgets alloués à la télévision publique, il est parfaitement possible de soutenir la lutte en achetant ses droits de diffusion, puis en les revendant aux annonceurs, tout en les diffusant gratuitement pour les téléspectateurs. Une stratégie qui, selon lui, serait bénéfique à la fois pour les acteurs du sport, pour le public et pour la chaîne.

«Pape Alé, nous, les acteurs du monde de la lutte, vous lançons un appel. Venez à notre rencontre pour entamer des discussions afin que la Rts obtienne les droits de diffusion des grands événements de lutte.»

Désormais, la balle est dans le camp de Pape Alé Niang, à qui les acteurs de la lutte tendent la main pour ouvrir un nouveau chapitre entre la Rts et ce patrimoine culturel sénégalais.

