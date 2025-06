Comme prévu, les choses sont allées très vite lors du choc qui opposait, hier à l’Arène nationale, Sa Thiès à Zarco. Dans un combat éclair, qui a duré moins d’une minute, le frère de Balla Gaye 2 n’a laissé aucune chance au lutteur de Grand-Yoff.Par Amadou MBODDJI –

«Les ingrédients d’un combat éclair, explosif.»

C’est que nous avions titré dans notre édition du week-end concernant le choc Sa Thiès-Zarco.

A l’arrivée, les faits se sont déroulés comme prévu. En effet, il a fallu moins d’une minute pour voir le frère de Balla Gaye 2 venir à bout du lutteur de Grand-Yoff.

Dès le coup de sifflet de l’arbitre, Sa Thiès a marché sur son adversaire en lui envoyant un coup de poing du droit, esquivé par Zarco. Avant que les deux lutteurs n’optent pour le corps-à-corps, dans ce combat qui était une revanche pour le fils de Grand-Yoff qui avait perdu devant son adversaire du jour en 2011.

Justement, c’est dans ce corps-à-corps que tout va se jouer.

Dans un combat rapproché, le fils de Double Less va saisir le «Nguimb» de son adversaire, avant de pivoter en le balançant au sol où Zarco se retrouve avec les 4 appuis. L’arbitre ne bronche pas et permet aux deux protagonistes de poursuivre le combat.

La deuxième charge de Sa Thiès sera fatale à Zarco, qui verra son adversaire saisir à nouveau son «Nguimb» avant de le projeter à terre, lui infligeant un 2-0.

Sa Thiès a bien étudié son adversaire

Après sa victoire, Sa Thiès a décortiqué la chute qu’il a infligée à son adversaire. «Je savais qu’il allait m’attaquer et qu’il allait se jeter sur mes jambes. Je l’avais dit lors du face-à-face et ça s’est vérifié aujourd’hui. Mes entraîneurs m’ont rappelé avant le combat que Zarco allait se jeter sur mes jambes. Et voilà, je l’ai battu car j’avais tout prévu», a-t-il déclaré sur Lutte Tv. Suite à cette défaite, Zarco, invaincu depuis 2017, voit son élan freiné après une belle série de victoires dont celle retentissante obtenue devant Gris Bordeaux. Quid de Sa Thiès ? Après son revers face à Eumeu Sène, ce succès le relance et pousse même certains à le voir comme le prochain adversaire du «Roi des arènes».

«Fils de Tigre» rate sa première

L’autre fait marquant de cette journée organisée par Albourakh Events est la première sortie ratée de «Fils de Tigre» battu par Boy Ka. Pourtant, le fils de Moustapha Guèye avait négocié son premier face-à-face, avant que son adversaire ne le piège à travers un jeu de jambes bien maîtrisé. Il faudra davantage à ce jeune lutteur, qui est «l’intellectuel» de l’arène, pour mieux s’aguerrir en lutte pure. Et sur ce chapitre, on peut faire confiance à son papa, au vu de son expérience dans l’arène sénégalaise. Côté organisation, notons le timing qui a été respecté par Baye Ndiaye et ses collaborateurs, avec l’heure du grand combat qui a démarré à 18h 46. Tous les amateurs ayant pu quitter le stade vers les coups de 19 heures.

ambodji@lequotidien.sn