L’Olympique Lyonnais peut souffler. Le club a officiellement été maintenu en Ligue 1 après la décision rendue, ce mercredi, par la Commission d’appel de la Dncg. Menacé de rétrogradation en Ligue 2 pour raisons financières, le club rhodanien a finalement apporté les garanties attendues par l’instance.

La première décision de la Dncg, en juin, avait semé la panique chez les supporters lyonnais. Elle pointait des irrégularités et un manque de garanties budgétaires, au point d’envisager une descente administrative. Mais la direction a réagi. Sous l’impulsion de Michele Kang, nouvelle actionnaire majoritaire, et de Michael Gerlinger, directeur général, Lyon a revu son dossier. Des éléments jugés satisfaisants ont été présentés, permettant de lever la sanction la plus lourde.

Cependant, tout n’est pas réglé. La Dncg a prononcé un encadrement strict de la masse salariale et des indemnités de transfert. Le club reste donc sous surveillance et devra gérer son mercato avec prudence. Une saison sous contraintes s’annonce, mais le principal est là : l’Ol de Moussa Niakhaté jouera bien en Ligue 1 en 2024-2025. Un soulagement pour l’international sénégalais qui faisait déjà l’objet de convoitises de certains clubs prêts à l’enrôler en cas de descente en Ligue 2.

Après cette bonne nouvelle, le club rhodanien va pouvoir se concentrer sur la préparation de la saison prochaine. Devant déjà défier Villefranche le samedi 19 juillet et Hambourg le samedi 26 juillet à 15h, l’Olympique Lyonnais affrontera aussi Al-Nassr, selon Arriyadiyah. La formation saoudienne où évoluent Cristiano Ronaldo et le Sénégalais Sadio Mané devant débuter sa préparation en Autriche, avec un stage du 20 juillet au 4 août, avant d’aller au Portugal jusqu’au 11 août.

hdiandy@lequotidien.sn