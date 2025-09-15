De violents affrontements ont éclaté, le samedi après-midi à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, entre prisonniers et gardes pénitentiaires, occasionnant de part et d’autre des blessés.Par Cheikh CAMARA( Correspondant) –

La situation est revenue à la normale, maîtrisée par les Forces de sécurité qui étaient finalement parvenues à rétablir l’ordre après des échanges de projectiles. Après les heurts, les détenus ont rejoint leurs cellules. Les causes de la situation qui a fini par alimenter la colère des détenus qui ont exprimé leur frustration avec ce mouvement d’humeur violemment réprimé par les gardes pénitentiaires, seraient liées, d’après certaines sources, aux longues détentions préventives, aux conditions de vie difficiles derrière les barreaux et à la canicule qui rend le séjour encore plus pénible. Sans compter d’autres griefs concernant l’alimentation, jugée insuffisante et de mauvaise qualité par les pensionnaires. Des témoins évoquent la peur qui a saisi l’opinion à l’intérieur et aux abords de la Mac, lors de l’incident.

Réaction de l’Administration pénitentiaire

«C’est lors d’une opération de fouille inopinée à la suite d’un renseignement faisant état de l’introduction frauduleuse d’un téléphone portable, qu’un incident regrettable s’est produit, ce samedi 13 septembre 2025 dans l’après-midi, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès.» L’information est de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire. Qui ajoute : «Au cours de cette intervention, un groupe de détenus s’est violemment opposé aux agents, brûlant plusieurs matelas et tentant de prendre le dessus sur les surveillants, alors en infériorité numérique. Face à cette situation critique, les agents ont déployé le dispositif de maintien de l’ordre en milieu carcéral pour maîtriser la situation et assurer la sécurité de tous.»

Selon le service de la communication de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire, «quatre détenus ont eu des brûlures causées par les flammes provenant des matelas incendiés, et trois agents ont été blessés par jets de pierres. Ils ont tous immédiatement été pris en charge par les services médicaux de l’établissement, et leur état de santé est actuellement stable».

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne fermement ces «actes de violence» et rappelle que «la sécurité dans les établissements pénitentiaires est une priorité absolue». Elle informe qu’«une enquête interne a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident et de situer les responsabilités». La Direction générale de l’Administration pénitentiaire réaffirme son engagement à «maintenir l’ordre, la discipline et le respect des droits fondamentaux dans tous les établissements pénitentiaires du pays».

