Depuis plusieurs jours, des spéculations circulent autour d’une éventuelle négociation entre le Président Macky Sall et le régime en place. Ces allégations relèvent d’un argument politique chimérique, entretenu par ceux qui semblent redouter la sympathie que de nombreux compatriotes sénégalais continuent de manifester à l’endroit du Président Macky Sall.

Chers compatriotes, je tiens à vous rassurer sur un point essentiel, et ceci n’est pas une communication, mais c’est une information : le Président Macky Sall ne négocie avec personne, ne complote avec personne et n’a signé aucun accord souterrain. Une telle démarche ne correspond ni à sa personnalité ni aux valeurs qu’il a toujours revendiquées.

Il convient également de rappeler que certains détracteurs du Président Macky Sall entretiennent une confusion entre les spéculations actuelles et la campagne menée autour de sa candidature aux Nations unies, à laquelle l’actuel président de la République lui-même avait apporté son soutien en sa qualité de chef de l’Etat. Voilà ce qu’il faut retenir !

Aujourd’hui, ce qui semble déranger certains, c’est surtout la dynamique engagée par le Président Macky Sall dans la réorganisation de son parti. L’Alliance pour la République (Apr) est en pleine restructuration afin de mieux se préparer aux défis politiques à venir.

Sous les orientations du président Macky Sall, le parti entend engager une nouvelle étape de son évolution. Cette démarche sous les recommandations du président Macky Sall ne se limite pas à une simple réorganisation administrative. Elle repose sur une volonté de renforcer son fonctionnement interne, d’évaluer ses structures, de moderniser ses outils de management et de consolider son implantation territoriale.

Fort de son expérience politique et gouvernementale, le président Macky Sall mise ainsi sur une Alliance pour la République mieux organisée, plus dynamique et capable de porter un projet politique rénové. L’ambition est claire : faire de l’Apr une force politique capable de répondre aux attentes des Sénégalais et de préparer les prochaines échéances électorales. C’est dans cette perspective que se construisent les victoires de demain.

Mes chers compatriotes, l’heure est désormais à l’union et à l’unité d’action.

Sous la direction du président Macky Sall, l’Apr entend contribuer à la construction d’une alternative politique en 2029. Une alternative fondée sur l’expérience, la responsabilité et la volonté de préserver la stabilité des institutions, tout en œuvrant au redressement de l’économie sénégalaise.

Plus que jamais, nous devons privilégier le rassemblement, la cohésion et l’action collective. L’avenir politique du Sénégal exige une mobilisation de toutes les forces qui souhaitent porter un nouveau projet pour notre pays.

L’Apr est en marche. L’objectif est désormais de préparer, dans l’unité et la détermination, les victoires de demain.

Cheikh Ahmed Tidiane MBAYE

Memphis, Tennessee (Usa)