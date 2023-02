Que dire ? Le Sénégal est un «nain» économique, mais un géant diplomatique. Les actes posés par des chefs d’Etat de la Cedeao est un acte de trahison inqualifiable, qui montre un sentiment de «complexe» à l’endroit de Dakar. On l’a vécu avec la présidence de la Commission de l’Uemoa. Il a fallu batailler ferme pour retrouver son poste qui est dédié à Dakar, comme le sont la Bceao, la Boad pour la Côte d’Ivoire et le Bénin. Par un jeu de dupes et d’intérêts, les gentlemen agreement sont souvent remis en cause. A la Bidc, le Sénégal a décidé de solder ses comptes en rendant l’institution ingouvernable.