Tous les chefs de police qui ont permis au poisson Madiambal de passer par les mailles du filet ont été sanctionnés dès hier. Cette affaire est restée en travers de la gorge de Bamba Cissé comme une arête de poisson. Il ne pouvait la laisser passer sans réaction. Cela montre que le pouvoir prend au sérieux la sécurité des Sénégalais. Imaginons si des sanctions similaires avaient été prises lors de la fuite de Ngagne Demba Touré vers le Mali, ou de la sortie de Sonko vers le Mali en défiance d’une interdiction de sortie du territoire ; ou même de l’entrée illégale de Juan Branco au Sénégal. C’est toute la Police nationale qui aurait été radiée, comme du temps de Diouf ?