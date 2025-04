Auteur du livre Wade, mille et une vies, Madiambal Diagne a mis en pages la vie d’un homme inclassable. Lors de la cérémonie organisée en présence d’un public composé de personnalités politiques, d’intellectuelles et d’observateurs de la scène nationale, le journaliste campe le décor : «Je n’ai pas voulu très sincèrement me mettre trop en avant dans le livre. J’ai voulu faire un peu cette distance qu’on peut considérer entre le mi-chemin, entre le subjectif et l’objectif.»

Avec un parcours politique et académique majuscule, Me Wade n’est pas un personnage facile à cerner, à configurer. «Le Président Wade, c’est un personnage spécial, et il avait beaucoup de tiroirs dans sa vie. Le Président Wade, malgré des tumultes qui ont pu peut-être nous opposer, avait une collaboration avec les médias», ajoute-t-il.

Il a fallu recourir à des témoignages, parmi lesquels «son chauffeur, son agent de sécurité, son directeur de Cabinet, son ministre, son Premier ministre, son assistant, son camarade de parti ou son ami personnel». «C’est toujours un personnage attirant, captivant, attachant certes, mais qui est aussi une bête médiatique. Je l’ai pratiqué, je l’ai observé et j’ai discuté avec des gens qui ont été dans l’intimité du Président Wade, qui ont échangé avec moi sur de grandes questions et de grandes idées.»

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn