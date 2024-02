S’il jouait au basket ball, Macky serait comparé au fameux Magic Johnson, l’homme des passes aveugles. C’est devenu une spécialité du chef de l’Etat ces derniers jours, décaler ses paroles de ses gestes. Il annonce prendre acte de la décision des 7 «Sages» et le monde s’attend à le voir fixer la date de la présidentielle, mais lui se focalise sur ses concertations et annonce un dialogue. Et l’élection dans tout ça, pourra-t-elle encore se tenir avant la fin de son mandat ? Gageons qu’il va maintenir le suspense jusqu’au 2 avril…

Par Sucré-Salé