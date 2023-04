Mahawa Diouf, jeune frère de feu Khalifa Diouf, président fondateur du Parti pour l’unité et le rassemblement (Pur), réclame aujourd’hui le récépissé du parti. Lors de son entretien accordé au journal Le Quotidien, ce dernier a fait l’historique de la création du Pur dont aujourd’hui la présidence revient à Serigne Moustapha Sy, responsable moral et guide religieux des Moustarchidines. Notre interlocuteur informe avoir été berné par le fils du marabout, en l’occurrence Mame Cheikh Tidiane Sy alias «Capitaine», qui lui aurait pris le récépissé du parti, que lui avait confié son défunt frère. Après concertation avec sa famille, Mahawa Diouf a décidé de porter cette affaire de récépissé au niveau de la Justice.

Que s’est-il passé ?

Khalifa Diouf et moi sommes de même père et de même mère. C’est lui qui a créé le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur). Il était militant du Pds. Après avoir passé presque sa jeunesse dans le parti de Me Abdoulaye Wade, à un certain moment, il a décidé de mettre sur pied son propre parti politique qui sera le Pur, en 1998, avant d’obtenir son récépissé.

Par la suite, il est allé voir Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum. Après leur rencontre, Khalifa Diouf lui a fait savoir qu’il était venu lui présenter son projet qui était la création de son parti. Le marabout l’a félicité avant de lui dire qu’il l’avait vu dans ses rêves et que, d’ailleurs, il va le mettre en rapport avec Serigne Moustapha Sy, comme ça ils travailleront ensemble.

Après quelques années d’exis­tence du parti, Khalifa Diouf, le fondateur du Pur, décède en 2011. Après ce décès, un certain Babacar Thiaw était venu me voir pour me réclamer les documents du Pur. J’ai refusé catégoriquement de les lui remettre. Il reviendra des mois après pour me dire que c’est Serigne Moustapha Sy qui l’avait envoyé auprès de moi. Alors, à partir de cet instant, je me suis dit que si ce dernier réclame ces documents au nom du marabout, certainement il veut les utiliser pour le bien et l’intérêt de tous. Ils m’ont alors dit que Serigne Moustapha Sy himself allait m’appeler. Mais, depuis un an, il n’en est rien de tout cela.

Ne pensez-vous pas qu’il serait trop tard de réclamer ces documents ?

Comment trop tard ? Non, bien au contraire, puisque Cheikh Tidiane Youm (Ndlr : le coordonnateur du Pur), sachant que j’étais en colère, m’a appelé au téléphone le 15 mai 2022 à 15h 28 mn. Le message est toujours là dans mon téléphone. Voilà ce qu’il avait écrit : «Bonjour, M. Diouf. C’est Cheikh Ahmet Tidiane Youm du Pur. Si vous pouvez me rappeler en urgence.» Trois jours après son message, j’appelle M. Youm et il me dit : «Voilà, il y a «Ca­pitaine», qui est là. Il voudrait te rencontrer. Il parait que tu es en colère depuis que nous avons pris le document.»

En compagnie de Cheikh Ahmet Tidiane Youm, je suis allé voir Mame Cheikh Sy dit «Capitaine». Au cours de nos discussions, il m’a parlé su un ton empreint de sincérité. Alors, nous sommes tombés d’accord sur plusieurs points. Parce que je ne pouvais pas lui remettre les documents sans aucune garantie.

En rentrant, il m’a fait savoir qu’il allait me mettre en rapport avec Youm. Deux jours après, Youm m’appela, je lui donne rendez-vous chez une autorité. Youm s’y présente alors avec un certain Cheikh Sarr, qui est responsable au sein du Dahira des Mous­tarchidines et parent proche de Serigne Moustapha Sy. A ma grande surprise, Youm me remet une somme d’argent pour me dire que c’est «Capi­taine» qui me l’a donnée. Et il me demande de me taire et de ne pas en parler à la presse. Je n’avais pas compris le sens de son propos. Et puis, Youm me dit, pour me rassurer certainement : «Tu seras au cœur» (des activités du Pur). A chaque fois que l’occasion se présente, il m’envoie des sommes d’argent. A un certain moment, j’ai compris ce qu’il était en train de manigancer. J’ai appelé alors «Capitaine» pour lui dire que je ne voulais plus de ses dons et qu’on devait passer à l’acte. Il m’a répondu : «Ah, bon ?» Depuis lors, Youm et «Capi­taine» filtrent mes appels.

Que comptez-vous faire maintenant ?

Après concertation avec ma famille, nous avons appris que le Pur compte aller en tournée nationale. Je dis bien, avant cette tournée, ils vont me rendre mon récépissé. Sinon, nous avons décidé de porter cette affaire de­vant le procureur de la Ré­pu­blique. Il n’y aura plus d’activités politiques du Pur tant que je ne serai pas rentré dans mes droits. Ce parti, c’est mon grand frère et moi qui l’avons mis sur pied. Donc, je ne vais pas laisser ces documents entre les mains d’une tierce personne. Ils utilisent mon récépissé dans l’illégalité.

Propos recueillis par Abdou Latif MANSARAY

latifmansaray@lequotidien.sn