La mairie de Dakar reste suspendue à deux décisions majeures attendues ce lundi. Entre l’élection d’un nouvel édile en remplacement de Barthélemy Dias et le sort de la requête aux fins de sursis à exécution adressée par ce dernier à la Cour Suprême, Dakar se dirige vers un énième rebondissement, en attendant un règlement final le 18 septembre 2025. Par Abdoul Rahim KA –

Ce début de semaine s’annonce déterminant pour Barthélemy Dias. Le Conseil municipal est convoqué à 10 heures pour délibérer sur un point unique inscrit à l’ordre du jour : «Election du maire de la Ville de Dakar.» Une heure avant, est annoncé, dans une autre institution, la Cour suprême, le débat relatif à la suspension de l’exécution de la décision n°3925/ P/D/DK/AP portant déclaration de démission de mandat de Conseiller municipal de la Ville de Dakar.

La décision pour laquelle Barthélemy Dias demande la suspension de l’exécution est celle du 11 décembre 2025, par laquelle le Préfet du département de Dakar lui signifiait démission de son mandat de Conseiller municipal suite à sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf. Débouté par la Cour d’appel du recours formé par ses avocats pour contester sa destitution, il poursuit son combat judiciaire au niveau de la Cour suprême. Une requête aux fins d’excès de pouvoir est déposée le 2 janvier 2025 et, plus récemment, pour arrêter la procédure d’élection d’un nouveau maire.

Dans une conférence de presse tenue ce dimanche, le leader du mouvement Senegaal bi ñu bokk appelle les conseillers municipaux, la maire par intérim Ngoné Mbengue surtout, à ne pas se rendre complices de «l’illégalité dans laquelle le Préfet de Dakar s’est installé et veut installer tout le Conseil municipal». Pour lui, la convocation du Conseil municipal en session extraordinaire pour élire un nouveau maire n’est rien d’autre qu’une «forfaiture», «une confiscation du vote des Dakarois». Le maire déchu considère que dans cette affaire, le dernier mot doit revenir à la Cour suprême. Cette cour-là même qui doit se prononcer, dans le fond, le 18 septembre 2025, sur la régularité ou non de son éviction du fauteuil de maire de Dakar.

