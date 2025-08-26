Ce sera finalement un jour sans pour le leader de Senegaal bi ñu bokk. Abass Fall est le nouveau maire de la capitale sénégalaise au moins jusqu’au 18 septembre, jour où la Cour Suprême doit se prononcer sur le fond et en dernier ressort sur le recours pour excès de pouvoir déposé par Barthélemy Dias.Par Abdoul Rahim KA –

Barthélemy Dias espérait sûrement une lueur, un fil blanc auquel s’accrocher en attendant le règlement définitif de la question de sa «démission» de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar. A l’arrivée, ce sera un jour sans.

Un lundi noir. Deux verdicts, deux revers. L’élection du nouveau maire (Abass Fall) a eu lieu et la requête aux fins de sursis à exécution a été rejetée par la Cour suprême. Motif du rejet, selon l’Aps : il n’existe pas de doute sur la légalité de l’acte posé par le Préfet de Dakar. Cette autre manche de la longue bataille judiciaire entre l’Etat du Sénégal et Barthélemy Dias se referme sur un nouvel échec à l’actif du maire déchu après celui essuyé devant la Cour d’appel de Dakar.

Le leader de Senegaal bi ñu bokk attendait aussi une autre étincelle, une lueur d’espoir de la mairie de Dakar. Il a appelé, lors de sa dernière conférence de presse, à un sursaut, au refus des «conseillers municipaux de l’opposition» de participer à «l’illégalité dans laquelle le Préfet de Dakar s’est installé et veut installer tout le Conseil municipal». La session extraordinaire s’est tenue. Le quorum a été atteint. Le vote a été ouvert. Et Abass Fall l’a remporté avec 49 voix sur les 88 exprimées. Un revers politique qui s’ajoute à celui judiciaire.

L’épilogue de ce bras de fer judiciaire et politique entre Barthélemy Dias et l’Etat du Sénégal est attendu le 18 septembre 2025. Date prévue pour l’examen par la Cour suprême de la requête aux fins d’excès de pouvoir déposée contre le Préfet de Dakar.

