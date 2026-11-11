Avancée de cinq jours sous la pression des clubs européens, la cérémonie des Caf Awards, qui marquera la remise du Ballon d’Or Africain 2026, ravive un malaise plus profond autour de la Caf.

Le 4 novembre, la Confédération africaine de football annonçait que ses Awards 2026 se tiendraient le 7 décembre à Lagos. Six jours plus tard, changement de programme : la cérémonie aura finalement lieu le 2 décembre, toujours dans la capitale économique du Nigeria. Un communiqué publié ce mardi par la Caf présente cette nouvelle date, sans expliquer les raisons de ce déplacement.

L’explication viendrait pourtant de l’intérieur de l’instance. Selon les informations du journaliste Osasu Obayiuwana, plusieurs clubs européens refusaient de libérer leurs joueurs le 7 décembre, à la veille ou l’avant-veille de matchs de Ligue des Champions. Un responsable de la Caf aurait résumé la situation sans détour : organiser la soirée sans ses principaux lauréats ou modifier la date pour leur permettre d’être présents. «Nous n’avions pas vraiment le choix», aurait-il reconnu.

Une cérémonie consacrant le meilleur joueur africain de l’année perdrait de son intérêt si Achraf Hakimi, Sadio Mané, Brahim Diaz ou les autres favoris n’étaient pas présents. Les images d’un trophée remis en l’absence de son vainqueur ne valoriseraient ni le prix ni le football africain.

Le problème se situe ailleurs : pourquoi avoir annoncé le 7 décembre avant d’obtenir les garanties nécessaires ? Pourquoi la disponibilité des vedettes et les contraintes des clubs n’ont-elles pas été réglées en amont ? Une institution crédible ne devrait pas présenter son calendrier comme définitif avant de le modifier quelques jours plus tard sous une pression extérieure.

La concertation est indispensable. La soumission permanente ne peut cependant pas devenir une méthode de gouvernance. A force de toujours s’adapter, la Caf donne l’impression que ses propres rendez-vous restent négociables jusqu’au dernier moment.

La Can devenue une variable d’ajustement

Ce nouvel épisode s’inscrit dans une succession de revirements. La Can a changé de période pour se glisser entre les compétitions internationales et les exigences des clubs. Pour l’édition 2025, la Fifa avait même réduit d’une semaine la période obligatoire de libération des joueurs, la faisant débuter le 15 décembre après des consultations avec les différentes parties. Là encore, les sélections africaines avaient dû raccourcir leur préparation.

Plus récemment, la Caf a fait passer sa compétition phare d’un cycle biennal à une organisation tous les quatre ans, sous la pression de la Fifa et de l’Uefa, avant de revenir sur cette décision : le 29 octobre dernier, son Comité exécutif a rétabli une Can tous les deux ans. Autrement dit, même la fréquence du tournoi majeur du continent peut être annoncée, bouleversée puis révisée en un temps record.

Le calendrier africain ne semblait pas connaître autant de mouvements contradictoires sous Issa Hayatou ou Ahmad Ahmad. Sous Patrice Motsepe, les impératifs de la Fifa, des diffuseurs et des grands clubs paraissent peser davantage que la continuité institutionnelle.

Pour la Caf, commencer par respecter ses propres décisions

La Caf ne peut pas évoluer en vase clos : elle dépend de partenaires, de sponsors, de diffuseurs et du concours des clubs qui rémunèrent les internationaux africains, et elle bénéficie du soutien financier et politique de la Fifa.

Mais un compromis se prépare avant l’annonce, pas après. Les Caf Awards ont besoin de régularité pour acquérir l’aura que mérite le principal trophée individuel du continent. Les organiser chaque année, à une date pensée et sécurisée assez tôt, est le minimum.

L’Afrique réclame légitimement davantage de considération dans le football mondial. Elle commencera à l’obtenir lorsque ses propres instances traiteront leurs calendriers comme des décisions à respecter, et non comme de simples propositions susceptibles d’être corrigées au premier refus venu.

Afrik-Foot