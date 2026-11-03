Une autorisation de terrassement accordée à un promoteur immobilier suscite des interrogations au sein du Collectif des neuf sites de Malika. Ses responsables invoquent le décret présidentiel n°2025-1923, qui aurait ordonné la suspension des travaux sur le périmètre concerné, et appellent les autorités à clarifier la situation.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Le dossier foncier des neuf sites de Malika connaît un nouvel épisode de tension. Le Collectif des neuf sites interpelle les autorités administratives à la suite d’une autorisation de terrassement qui aurait été accordée à un promoteur immobilier sur un périmètre concerné par ses revendications. Une situation qui soulève des interrogations sur l’application du décret présidentiel n°2025-1923, évoqué par les responsables du collectif comme ayant ordonné la suspension des travaux sur le site.

Prenant la parole, Abdoulaye Sow estime qu’une clarification s’impose. Selon lui, le dossier fait déjà l’objet d’un examen par une commission mise en place au niveau de la Primature. Le collectif affirme suivre avec intérêt les travaux de cette instance dont il attend une solution définitive à ses revendications. Dans ce contexte, ses responsables souhaitent comprendre les conditions dans lesquelles des opérations de terrassement et de morcellement pourraient être engagées sur le périmètre concerné.

Sept ans d’attente

Mamadou Diarra, président du collectif, apporte des précisions sur les inquiétudes des membres. Il évoque une décision qui aurait autorisé un promoteur à intervenir sur le site. D’après lui, les travaux envisagés pourraient affecter des terrains revendiqués par les membres du collectif. Sans remettre en cause le travail de la commission, le responsable plaide pour une meilleure coordination entre les différentes autorités intervenant dans ce dossier. Il demande que les dispositions du décret présidentiel soient prises en compte et que les intérêts des occupants et propriétaires revendiqués soient examinés avant toute nouvelle intervention sur le terrain.

Le collectif appelle ainsi le ministre de l’Intérieur à faciliter une clarification de la situation afin d’éviter tout incident. Ses responsables invitent leurs membres à rester mobilisés, tout en affirmant leur volonté d’emprunter les voies de recours pour défendre leurs intérêts. Selon Mamadou Diarra, le collectif compte entre 2500 et 3000 membres, et intervient sur neuf sites à Malika. Après plus de sept années d’attente, ses responsables réclament une issue définitive à ce dossier foncier.

latifmansaray@lequotidien.sn

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Le dossier foncier des neuf sites de Malika connaît un nouvel épisode de tension. Le Collectif des neuf sites interpelle les autorités administratives à la suite d’une autorisation de terrassement qui aurait été accordée à un promoteur immobilier sur un périmètre concerné par ses revendications. Une situation qui soulève des interrogations sur l’application du décret présidentiel n°2025-1923, évoqué par les responsables du collectif comme ayant ordonné la suspension des travaux sur le site.

Prenant la parole, Abdoulaye Sow estime qu’une clarification s’impose. Selon lui, le dossier fait déjà l’objet d’un examen par une commission mise en place au niveau de la Primature. Le collectif affirme suivre avec intérêt les travaux de cette instance dont il attend une solution définitive à ses revendications. Dans ce contexte, ses responsables souhaitent comprendre les conditions dans lesquelles des opérations de terrassement et de morcellement pourraient être engagées sur le périmètre concerné.

Sept ans d’attente

Mamadou Diarra, président du collectif, apporte des précisions sur les inquiétudes des membres. Il évoque une décision qui aurait autorisé un promoteur à intervenir sur le site. D’après lui, les travaux envisagés pourraient affecter des terrains revendiqués par les membres du collectif. Sans remettre en cause le travail de la commission, le responsable plaide pour une meilleure coordination entre les différentes autorités intervenant dans ce dossier. Il demande que les dispositions du décret présidentiel soient prises en compte et que les intérêts des occupants et propriétaires revendiqués soient examinés avant toute nouvelle intervention sur le terrain.

Le collectif appelle ainsi le ministre de l’Intérieur à faciliter une clarification de la situation afin d’éviter tout incident. Ses responsables invitent leurs membres à rester mobilisés, tout en affirmant leur volonté d’emprunter les voies de recours pour défendre leurs intérêts. Selon Mamadou Diarra, le collectif compte entre 2500 et 3000 membres, et intervient sur neuf sites à Malika. Après plus de sept années d’attente, ses responsables réclament une issue définitive à ce dossier foncier.

latifmansaray@lequotidien.sn