Mamoudou Ibra Kane, le leader du mouvement «Demain, c’est maintenant», s’aligne sur la reddition des comptes lancée par le nouveau gouvernement. Mais, il estime que s’enrichir sur le dos des morts et la détresse populaire est inadmissible.Par Ousmane SOW –

Le leader du mouvement «Demain, c’est maintenant» a réagi à l’actualité brûlante qui secoue le Sénégal. A travers le réseau social X, il a dit ce qu’il pense de la situation actuelle de la Justice, sur les scandales de détournement de fonds liés à la gestion du Covid-19, sans oublier la proposition de mise en accusation de l’ancien Président Macky Sall pour haute trahison, portée par le député Guy Marius Sagna, qui enflamme le débat public. Mamoudou Ibra Kane appelle à la lucidité et à la responsabilité. Pour lui, la Justice sénégalaise traverse une période délicate. Les pressions s’intensifient, les regards se braquent sur les magistrats et les citoyens s’impatientent. «Magistrature sous pression au Sénégal. Le temps de l’opinion s’impose au temps de la Justice.

Tous au poteau !», a notamment écrit le leader du mouvement «Demain, c’est maintenant».

Mamoudou Ibra Kane rappelle cependant une vérité historique souvent ignorée dans les moments d’agitation. La trajectoire des hommes politiques, faite de chutes et de retours, est imprévisible. «Mais, leçon d’histoire : de la prison, on peut aller au Palais, et vice versa. N’est-ce pas ? Je ne parle pas de Wade, ni de Mandela…», souligne-t-il. S’il se dit totalement favorable à la redevabilité et à la reddition des comptes, il insiste aussi sur la nécessité d’une Justice sereine et indépendante, surtout quand il s’agit de crimes économiques.

Pour lui, s’enrichir sur le dos des morts et la détresse populaire est inadmissible. «Entendons-nous bien : je suis totalement pour la redevabilité et la reddition de comptes, particulièrement dans le scandaleux dossier du fonds Covid-19. S’enrichir sur le dos des morts et la détresse de la population est inadmissible. Avec une Justice sereine», a-t-il conclu.

