Lors de sa visite à Dakar, le président de la Bid a visité les installations de la station d’épuration des eaux de Cambérène financée en grande partie par sa banque. Pour lui, elle va permettre d’améliorer le cadre de vie des populations.

Par Justin GOMIS

Son séjour à Dakar n’a pas été de tout repos. Après l’Institut Pasteur, Mouhamed Salaiman Al-Jasser a visité aussi la station d’épuration de Cambérène. Un projet financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 92% pour un montant de plus de 42 milliards de francs. «Cette station est une composante du Projet de dépollution du nord de la ville de Dakar (Pdnvd) financé grâce à votre important concours financier et votre sens de la compréhension des difficultés inhérentes à un tel projet d’envergure», souligne Mamour Diallo. D’après le directeur de l’Office national de l’assainissement (Onas), «la station d’épuration de Cambérène est la plus grande et la plus moderne installation de traitement des eaux usées domestiques en Afrique noire et au Sénégal en particulier». Ce projet, dit-il, «comprend, entre autres, un émissaire terrestre de 4,25 km et également un émissaire de rejet en mer des eaux traitées de dernière génération qui pourrait entrer dans le Guinness des réalisations en la matière du fait de sa longueur d’1km 200, de son diamètre de 2m et de la technologie de pointe avec laquelle il a été réalisé». A l’en croire, le système en place «prévoit à la fois le traitement d’odeur et l’isolation phonique des bâtiments techniques bruyants».

La finalisation de cette station d’épuration va permettre à plusieurs quartiers du bassin versant, soit à plus d’un million de Dakarois, de bénéficier d’un réseau d’assainissement. Pour Mamour Diallo, elle montre les ambitions prioritaires du chef de l’Etat, qui veut «développer des infrastructures d’assainissement pour l’amélioration du cadre de vie des populations et le renforcement de la santé publique». Cette station d’épuration «vise à satisfaire les besoins en traitement des eaux usées du système Cambérène qui sont évalués à 92 000 m3/jour, permettant de satisfaire les besoins du bassin versant nord de la ville de Dakar jusqu’à l’horizon 2041». Il ajoute : «La station d’épuration permettra de traiter jusqu’à un niveau tertiaire, 11 500 m3/j qui seront une aubaine pour le développement de l’économie circulaire dans la zone, particulièrement l’agriculture, éventuellement pour les travaux publics et pour l’arrosage des espaces verts, entre autres.»

Par ailleurs, l’Onas prévoit une méthanisation des boues et une valorisation énergétique du biogaz produit par cogénération. «Ce qui permettra à l’Onas, grâce à la transformation du méthane, de pouvoir couvrir plus de 60% des besoins en énergie de la Step», rajoute Mamour Diallo.

Par ailleurs, la non-livraison à date échue est le seul hic du projet. Lancé en août 2020, il devait être livré en mars 2021. Un retard de 22 mois a été accusé. Mamour Diallo le lie aux «mesures prises à l’échelle Internationale à cause du Covid-19 qui ont impacté les activités des entreprises, notamment la cadence des travaux de génie civil ainsi que les retards enregistrés sur la livraison des équipements, matériaux et matériels à partir de l’Europe…» Pourtant, le président de la Bid est «satisfait» de ce projet de grande envergure qui va «améliorer les conditions de vie des populations».

