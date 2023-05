Les responsables de Pastef de la région de Ziguinchor vont organiser une marche, ce lundi 8 mai 2023.

La manifestation, autorisée par le préfet, est pour revendiquer un certain nombre de points. Il s’agit de « la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques ». Mais aussi, « la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant au côté des forces de l’ordre, la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques ». Pastef Ziguinchor demande, de même, « la clarification des sept milliards de francs que le Président aurait gracieusement offerts à Mme Marine Le Pen ».

La marche pourrait être éphémère. L’autorisation est, en effet, sous réserve d’une « interdiction éventuelle pouvant intervenir à tout moment ».

La manifestation coïncide avec le procès en appel d’Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang pour diffamation. Le délibéré du procès devait être rendu depuis 15 heures. La manifestation devait aussi débuter à cette heure.

Le leader de Pastef encourt une peine de deux ans dont un an ferme la Cour suit le réquisitoire du parquet général.