Le théâtre qui se joue à l’Assemblée nationale menace de se transposer sur d’autres scènes du pays. Le maître d’œuvre de ce vaudeville a décidé de bloquer le vote du budget de l’Etat pour tenter d’obtenir satisfaction sur des points qui lui ont été refusés par le Conseil constitutionnel. En attendant de voir comment va réagir son frère ennemi, cette manœuvre de contournement démontre de manière claire que le niveau de cynisme de nos dirigeants ne peut se comparer qu’à leur boulimie politique. Même quand ils parlent de la souffrance des ménages, ces gens n’hésiteront toujours pas à en faire de la chair à canon pour atteindre leur but.

Par Sucré-Salé