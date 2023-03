«Non à la liquidation politique de Ousmane Sonko !» C’est le slogan scandé durant toute la marche de la Coalition Yewwi askan wi à Kolda. Ses militants et sympathisants ont vivement dénoncé ce qu’ils qualifient comme des actes de brutalité et de l’acharnement contre le leader du parti Pastef/Les patriotes. A en croire Famara Mané, «cela fait belle lurette que le pouvoir cherche à éliminer Ousmane Sonko de la course à la Présidentielle de 2024». Il en veut pour preuve les procès intentés contre le maire de Ziguinchor.

Tout au long de cette marche, des pancartes et slogans à la gloire de M. Ousmane Sonko ont été brandis. De plus, la Coalition Yewwi askan wi a dit non à une troisième candidature du Président Macky Sall, non aux arrestations politiques et arbitraires des responsables et militants de l’opposition. Dans la foulée, Yaw demande au régime du Président Sall d’éclairer les Sénégalais sur plusieurs dossiers dont le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid-19.

Il faut signaler que cette marche de l’opposition a été écourtée, à cause d’un itinéraire plus court que d’habitude. Ce qui a failli créer des heurts entre manifestants et forces de police. Malgré tout, l’opposition a fait preuve de maturité, en acceptant le tracé de l’autorité. La marche, qui a fini à l’ombre de l’arbre mythique Moussa Molo, s’est déroulée sans incident majeur. Et les nombreux militants et sympathisants se sont donné rendez-vous pour demain 30 mars, dans une autre manifestation qui n’est pas encore autorisée. Dans la ville de Kolda, certains grands carrefours sont occupés par la police qui veille au grain pour éviter tout désagrément

Par Aladji BADJILANG – eh.coly@lequotidien.sn