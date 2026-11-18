La tension persiste autour de la mosquée située à l’entrée du marché Bou Bess, menacée de démolition dans le cadre d’un projet immobilier. Deux jeunes, arrêtés par la police puis déférés au parquet, ont finalement été libérés. Face à cette situation, les populations interpellent le chef de l’État et les autorités compétentes pour trouver une issue à ce différend.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Le bras de fer autour de la mosquée du marché Bou Bess prend une nouvelle tournure. La contestation suscitée par le projet immobilier qui menace ce lieu de culte a connu un épisode judiciaire avec l’arrestation de deux jeunes. Interpellés par la police et déférés au parquet, ils ont finalement recouvré la liberté. Mais leur libération n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes des populations. À l’entrée du marché, la mosquée cristallise toujours les préoccupations des commerçants, des riverains et des fidèles. Ces derniers s’opposent à sa démolition et réclament la préservation de cet espace de prière auquel de nombreuses familles sont attachées. Pour eux, l’enjeu dépasse la seule existence d’un édifice religieux. Il touche également à la place de la communauté dans les décisions concernant son cadre de vie. L’interpellation des deux jeunes a ravivé les tensions et renforcé les appels à une intervention des pouvoirs publics. Les habitants craignent que l’absence de règlement du différend ne conduise à une escalade. Ils souhaitent que les différentes parties privilégient le dialogue plutôt que la confrontation. Face à cette situation, les populations lancent un appel direct au chef de l’État ainsi qu’aux autorités compétentes. Elles leur demandent de s’impliquer personnellement dans le règlement de ce dossier afin de parvenir à une solution durable. Leur principale revendication reste la sauvegarde de la mosquée et la clarification des conditions dans lesquelles le projet immobilier a été engagé.

Les habitants attendent notamment une médiation des autorités pour examiner les préoccupations soulevées et éviter que le conflit ne prenne une ampleur supplémentaire. Ils estiment qu’une intervention rapide permettrait de ramener le calme et de préserver la cohésion au sein de la communauté.