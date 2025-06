La présidence de la Cop29 a annoncé, samedi, la fin de la décennie d’attente pour la conclusion des négociations sur les marchés du carbone à haute intégrité au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris. «Il s’agissait là de l’une des principales priorités de la présidence pour l’année, et elle a conduit les parties vers cette réalisation importante grâce à des négociations techniques et politiques intensives à deux volets. Cette stratégie est sortie d’années d’impasse et finalise le dernier point en suspens de l’Accord de Paris», lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel de la présidence de la Cop29. «L’article 6 fournit des marchés du carbone fiables et transparents aux pays qui collaborent pour atteindre leurs objectifs climatiques», note le texte exploité par l’Aps, ajoutant que cette «coopération transfrontalière devrait permettre de réduire le coût de la mise en œuvre des plans climatiques nationaux (Cdn) des pays jusqu’à 250 milliards de dollars par an».

La présidence de la Cop29 «encourage ainsi les parties à réinvestir ces économies dans une ambition climatique encore plus grande, tout en soulignant que la prochaine génération de Cdn, attendue en février, est décisive pour les espoirs du monde de maintenir 1, 5 degré à portée de main». «L’étape d’aujourd’hui a été franchie juste à temps pour aider les pays à s’engager à être plus ambitieux dans leurs plans climatiques», précise le texte, rapportant que le président de la Cop29, Mukhtar Babayev, s’est réjoui «d’avoir mis fin à une attente de dix ans et débloqué un outil essentiel pour maintenir 1, 5 degré à portée de main».

«Le changement climatique, a-t-il ajouté, est un défi transnational et l’article 6 permettra des solutions transnationales, car l’atmosphère ne se soucie pas de l’endroit où l’on réduit les émissions.»

De son côté, le négociateur en chef de la Cop29, Yalchin Rafiyev, a déclaré : «Aujourd’hui, nous avons relevé l’un des défis les plus complexes et les plus techniques de la diplomatie climatique.»

Il a souligné que «l’article 6 est difficile à comprendre, mais ses impacts seront clairs dans notre vie quotidienne». «Cela signifie, selon lui, des centrales à charbon mises hors service, des parcs éoliens construits et des forêts plantées et une nouvelle vague d’investissements dans le monde en développement.»

Toutefois, la présidence de la Cop29 a souligné que «ce résultat a été durement gagné», précisant que bien que «les Cop de Glasgow et de Charm el-Cheikh aient permis d’établir des règles, des modalités et des procédures importantes pour les marchés du carbone, les derniers éléments constitutifs de l’article 6 n’ont pas été résolus».

S’y ajoute également «qu’avant la Cop29, ces négociations étaient au point mort, ce qui a entraîné un retard coûteux dans le plein fonctionnement de cette voie vers une plus grande collaboration internationale en matière de climat», rapporte le texte.

Pour arriver à ce résultat, la présidence de la Cop29 a adopté une «approche spécifique» qui a permis de débloquer les impasses multilatérales précédentes.

Le communiqué signale que tout au long de l’année, la présidence a encouragé «un dialogue productif entre les parties et a fait progresser les discussions techniques et politiques afin de parvenir à un consensus». «Cela a ouvert la voie à l’adoption précoce des normes de l’article 6.4 le premier jour de la Cop29, ce qui a donné un élan à la percée d’aujourd’hui», explique-t-il.