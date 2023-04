Par D. FAYE – Pour le financement de leur budget, les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont mobilisé 8476, 9 milliards de francs Cfa en 2022 sur le marché des titres publics et 2022, 9 milliards au premier trimestre 2023, a relevé le Conseil des ministres de l’Uemoa lors de sa première session ordinaire au titre de l’année 2023, tenue le 31 mars 2023 dans les locaux du siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). A cette occasion, le Conseil a souligné que «les perspectives économiques de l’Union demeurent globalement favorables, malgré la persistance de certains facteurs de risque. Le taux de croissance du Pib réel 2 ressortirait à 6, 5% en 2023 et à 7, 0% en 2024 en liaison avec le renforcement de l’activité dans les secteurs tertiaire et secondaire, notamment la réalisation de plusieurs projets d’envergure pétroliers et gaziers».

Le Conseil a aussi profité de cette réunion pour examiner et adopter la Décision portant adoption du Programme régional de développement de l’économie numérique (Prden) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et celle portant modalités de sa mise en œuvre.

Le Prden, qui sera mis en œuvre sur la période 2023-2027, rappelle-t-on, «vise à contribuer à l’amélioration des performances des entreprises de l’Union et à faciliter les relations entre les citoyens et les Etats membres. Il contribue à l’accroissement de l’utilisation des services numériques dans les activités économiques et sociales au sein de l’espace Uemoa». Et d’après Adama Coulibaly, ministre de l’Economie et des finances de la République de Côte d’Ivoire, président en exercice du Conseil, «l’adoption de ces deux textes permettra ainsi d’opérationnaliser ce programme par la mise en place des dispositifs institutionnels de sa gouvernance et de son financement».

Le Conseil a également adopté le projet de Convention régissant la Commission bancaire de l’Uemoa et son Annexe, ainsi que la Directive relative à la Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et le Projet de Loi uniforme relatif au même objet. Le projet de loi uniforme susvisé, renseigne le Conseil, «est l’instrument de transposition dans l’ordonnancement juridique interne de nos Etats, de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, qui fait l’objet d’une proposition conjointe de la Commission de l’Uemoa et de la Bceao».

