Aussi âgées que le journal, Les Marches du Quotidien sont une rubrique attrayante pour les hommes politiques et universitaires, des hommes d’affaires. En 20 ans, elle a reçu d’éminentes personnes, qui ont été marquées par ce titre. Le Quotidien vous ouvre les archives de son Livre d’or…

«Un grand moment de clarification et de débat ouvert, démocratique et serein. J’encourage l’équipe du Quotidien et son Directeur général, Monsieur Madiambal Diagne, à persévérer dans l’information vraie, respectueuse et objective en faveur du Sénégal et de ceux qui, à l’étranger, s’intéressent au Sénégal et se préoccupent de son devenir vers la prospérité.»

Jean-Paul Dias

Premier Secrétaire Bcg

10/06/2005

«Un grand merci à une équipe dynamique et sympa. L’avenir du Sénégal est entre nos mains. Il nous appartient de le construire tous ensemble en positivant au maximum tout ce qui peut l’être.»

Pierre Goudiaby Atepa

29/10/2005

«Bonne et heureuse année 2006. Je vous encourage et vous félicite de ce dynamisme que vous avez emprunté pour donner la parole aux acteurs économiques du pays. Merci et Bonne chance.»

Serigne Mboup

02/01/2006

«Ce fut un moment privilégié d’échanges avec un quotidien que je lis chaque jour en ligne avec beaucoup de plaisir. Je présente mes fraternelles félicitations à tout le groupe et à son Pdg Madiambal dans cette œuvre exaltante difficile d’affirmation d’une entreprise de presse en Afrique, notamment au Sénégal. Chaleureusement et excellente année 2006.»

Matar Silla

05/01/2006

«Ma venue ici est tout d’abord l’occasion d’exprimer mon ferme soutien à la liberté d’expression. J’ai été particulièrement impressionné par les soucis des journalistes du Quotidien de «découvrir» la vérité derrière la façade des mots. Bon courage à M. Madiambal Diagne et à son équipe.»

Alassane Dialy Ndiaye

12/12/2006

«Ce fut une intéressante rencontre avec nos amis du Quotidien. Les échanges ont été pertinents. J’espère avoir été à la hauteur de l’évènement. Mes meilleurs vœux de succès à votre jeune et dynamique équipe. Sentiments fraternels.»

Ousmane Tanor Dieng

Secrétaire général du Ps

20/11/ 2007

«Cet après-midi a été pour moi un plaisir mêlé de curiosité de participer, comme invité de la rédaction, aux Marches du Quotidien, pavillon indépendant et non partisan qui joue avec bonheur la participation à l’émergence d’une presse libre et professionnelle au Sénégal. Bravo à M. Diagne et à M. Diop et à leurs collaborateurs d’avoir relevé le défi par des questions de qualité.

Je ne sais pas si j’ai bien répondu avec la même qualité, mais j’ai essayé d’éviter la langue de bois et d’être le plus pédagogique possible.»

Merci à tous

Mamadou Lamine Loum

Ancien Premier ministre du Sénégal

Citoyen

Le 29/05/2008

«Merci ! J’ai beaucoup apprécié l’accueil que vous nous avez réservé à ma collaboratrice et à moi-même. J’ai pu constater dans les riches échanges que nous avons eus, la motivation et le sérieux de l’équipe du journal. Bon succès pour la suite.»

Jean-Pierre Bolduc

Ambassadeur du Canada

12/06/2008

«Jerejef bu bax ngir setian sen journal.

Suma tewu fi, tewu jam la rek ak banex.

Yakarna dinanu am ndam bu max ci sen liguey.

Nit nitey garebam. Jerejef !»

Gideon Behar, Ambassadeur Israël au Sénégal

Le 20/10/2009

«Mes hommages et félicitations au Groupe Avenir Communication pour ce qu’il est devenu et pour son apport à la consolidation de la démocratie sénégalaise.»

Ismaïla Madior Fall

Le 29/08/2012

«Au journal et aux journalistes du Quotidien, ce grand journal ouvert sur le monde et le Sénégal dont nous apprécions hautement la pertinence des analyses, le courage des idées et l’honnêteté des hommes. Longue vie à vous car plus que vous avez besoin de nous, c’est nous qui vivons pour vous et avec vous. Avec l’expression de toute ma fierté.»

Me Aïssata Tall Sall

Le 21/02/13

«Je suis particulièrement heureux d’avoir pu échanger de manière aussi fructueuse avec l’excellente équipe de la rédaction du Quotidien.

J’ai pu mesurer le professionnalisme et le sens de la sensibilité d’éthique qui gouvernent le débat. Merci pour votre esprit d’ouverture sur des questions qui sont d’un intérêt supérieur dans la vie des Sénégalais.»

Assane Diop

«J’ai passé un moment exceptionnel avec votre rédaction. D’ailleurs, ce fut une première pour moi de partager avec une rédaction ces moments si captivants… Je vous remercie de m’avoir donné l’opportunité d’exprimer de vive voix les préoccupations essentielles des populations, de la défense et de la sauvegarde des intérêts de mon pays.»

Dr Malick Gakou

Dimanche 15 avril 2018

«Je suis Le Quotidien depuis sa naissance. Je le lis avec plaisir, avec des titres poétiques, Le Quotidien a créé comme Libération, un… Il y a de la culture, de l’analyse et inéluctablement du sens. J’ai beaucoup apprécié et aimé cette visite, avec les questions pertinentes et surtout la politesse et la courtoisie de la rédaction. A mon ami Madiambal et à la rédaction, mes respects.»

Alioune Tine

Vendredi 21 septembre 2018

«C’est avec un grand plaisir que j’ai visité le journal Le Quotidien aujourd’hui.

Je remercie toute l’équipe de leur accueil et de l’intérêt porté au Canada et à ses relations avec le Sénégal. La presse joue un rôle primordial en démocratie et je souhaite beaucoup de succès au Quotidien.»

Ambassadeur du Canada au Sénégal

23 juin 2017

«Encore avec plaisir et crainte devant la perspicace intelligence de la rédaction du Quotidien, j’arpente les marches. Exercice redoutable s’il eu… mais qui procure à l’homme politique que je suis, l’immense bonheur d’avoir… sa petite part de vérité. Bravo à vous tous et bonne continuation aux marches jusqu’à ce qu’elles tutoient le ciel.»

Me Aïssata Tall Sall

Le 8 novembre 2016

«Gravir les Marches du Quotidien pour se retrouver face à une rédaction jeune, dynamique, qui nous aide par ses questions pertinentes à gravir les marches de l’actualité sénégalaise et internationale, a été un réel plaisir. Aussi voudrais-je remercier l’équipe du Quotidien pour son travail inlassable pour l’avènement d’une presse libre, indépendante et compétente pour faire grandir notre pays et sa démocratie. Quotidien ad vitam aeternam.»

Dakar Diamalaye, 25-08-2016,

Augustin Senghor,

maire de Gorée,

président de la Fsf

«Nos chaleureuses salutations à l’équipe du Quotidien pour sa performance et son respect de la déontologie journalistique. Merci à cette équipe qui m’a permis de m’exprimer et de m’adresser au Peuple sénégalais. Courage et bon vent au Quotidien.»

Robert Sagna,

ancien ministre d’Etat

«Très belle soirée avec la rédaction du Quotidien !

Tous mes vœux de succès pour 2015.»

Pr Awa Marie Coll-Seck,

ministre de la Santé et de l’action sociale

Lundi 29 décembre 2014

«Je suis extrêmement frustré de devoir me contenter de répondre à des questions et de ne pouvoir en poser. Le métier de journaliste me manque terriblement. Je peux me réjouir cependant, de pouvoir faire face à une rédaction du Quotidien qui n’est point complaisante. Cela me rappelle, vous êtes une fierté pour la presse sénégalaise. Vous êtes un exemple de réussite. Bravo.»

Aliou Sall

Maire de Guédiawaye

Dakar, le 20 mars 2014

«Les Marches du Quotidien ont été une belle occasion pour moi de découvrir le travail appréciable effectué par le Groupe Avenir Communication, avec à sa tête le grand-frère Madiambal Diagne. Ça a été également un moment d’échanges très utiles avec toute l’équipe du groupe. Je formule tous les vœux de succès et de réussite au groupe qui a vu passer des journalistes de grande envergure. Au Plaisir.»

Yankhoba Diatara

1er adjoint au maire de Thiès, Secrétaire national à la vie politique du parti Rewmi

Dakar, 24/11/2013

«A l’ère du numérique, l’entreprise de presse devra, avec la participation de l’Etat, de tous les acteurs, assurer cette transition pour des structures économiquement viables qui vont proposer, en offrant aux journalistes, aux travailleurs des entreprises de presse, un environnement stable, dynamique et ouvert sur les nouveautés qu’offre l’économie numérique. Un environnement sécurisé et… gage d’une presse de qualité plurielle et équitable. Merci pour les moments intenses de partage.

Cheikh Bamba Dièye

06/03/2013

«Je suis honoré de rencontrer ce jour la rédaction du Quotidien. C’est pour moi un honneur de pouvoir discuter avec les experts de la communication, des problèmes d’actualité de notre pays. Je souhaite plein succès au Quotidien et à son équipe.»

Professeur Jacque Mariel Nzouankeu

Dakar, le 21 mai 2019

«Ceci n’est pas une lettre de Ndiaye, c’est juste une missive d’un maillon vehiculatoire de la pensée de Ndiaye. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir. (F.Fanon).»

Dakar, 21 juin 2019

Didier Awadi