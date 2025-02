Thierno Alassane Sall (TAS), président du parti La République des valeurs, s’en prend à la gestion du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d’un live sur Facebook. TAS qualifie l’attelage du leader du parti Pastef de «gouvernement sans solutions». M. Sall les invite à laisser la place aux compétents, s’ils sont «incapables de diriger ce pays». Par Amadou MBODJI –

La gestion du pays par les tenants actuels du pouvoir est critiquée par le président du parti La République des valeurs/Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall (TAS).

Faisant étalage de sa frustration, le député non inscrit s’offusque de l’inaction du gouvernement durant le temps qu’il détient les manettes. TAS les invite à faire appel à d’autres «plus compétents» pour changer la donne. «S’ils ne sont pas capables de diriger ce pays, ils n’ont qu’à faire appel à ceux qui sont compétents en leur laissant la place pour gérer le pays», déclare TAS au cours d’un live sur Facebook. Revenant sur les dix premiers mois de gouvernance du pouvoir en place, le président du parti La République des valeurs soutient que cette période «a été marquée par des marchés opaques, un patriotisme économique de façade, ainsi qu’un retournement sur le foncier et une augmentation du train de vie de l’Etat». Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement «sur les solutions promises aux Sénégalais» qui, selon lui, «n’ont toujours pas été concrétisées».

Poursuivant son pamphlet à l’encontre des tenants du pouvoir, TAS dénonce les dépenses somptuaires du gouvernement, «comme les séjours coûteux dans des hôtels de luxe, et l’attribution du projet de 25 000 logements sociaux à des entreprises françaises, qu’il juge contradictoire avec le discours souverainiste».

Le recrutement de jeunes Sénégalais en Espagne comme ouvriers agricoles n’est pas non plus du goût de Thierno Alassane Sall. Ce dernier montre son opposition à ce projet qui, d’après lui, traduit les «limites» d’un gouvernement «sans solutions». «Huit mois d’attente pour une Dpg imprécise du Premier ministre, des marchés opaques, une volte-face sur le foncier, un patriotisme économique de façade et une augmentation du train de vie de l’Etat. Où sont les solutions promises aux Sénégalais ?», s’interroge Thierno Alassane Sall.

La réintroduction de la taxe sur les appels entrants est jugée «impertinente» par le parlementaire, pour la simple raison que tout le monde utilise maintenant Whatsapp. Ce qui pousse ce dernier à considérer que le régime semble «fonctionner avec un logiciel des 19e et 20e siècles» en ne parlant que de taxes.

En guise de rappel, le député et leader du parti La République des valeurs (Rv), Thierno Alasane Sall (TAS), et l’ex-Premier ministre, président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, et d’autres acteurs de la vie politique avaient participé aux dernières Législatives anticipées sous la bannière «Senegaal Kese». Membre-fondateur de l’Alliance pour la République (Apr), il a été coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr), creuset de réflexion et de stratégie de l’Apr, jusqu’à sa démission du gouvernement sénégalais et son départ du régime de Macky Sall en 2017.

