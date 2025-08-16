L’Arabie saoudite a pris la décision de ne pas arrêter son champion- nat, la Saudi Pro League, pendant la Can 2025 prévue au Maroc. Du coup, certains clubs qui vont perdre leurs éléments, comme Al-Ahli de Edouard Mendy et Al- Nassr de Sadio Mané, prennent déjà les devants. Détails.

La direction du club saoudien d’Al-Ahli Jeddah a lancé discrètement des démarches pour recruter un nouveau gardien de but saoudien, en prévision de l’absence de son portier titulaire, Edouard Mendy. Le Sénégalais devant en fin d’année rejoindre sa sélection nationale pour parti- ciper à la Can 2025, prévue au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.) Et selon le quotidien Arriyadiyah, le club a éta- bli une liste de trois gardiens locaux, parmi lesquels il choisira un pour renforcer son effectif, lors du mercato estival en cours.

La source précise qu’Al-Ahli étudie actuellement les profils de Ahmed Al-Ruhaile (Al-Ettifaq), Marwan Al-Haidari (Al-Khaleej) et Abdelkoddous Attia (Al- Taawoun), avant de prendre une décision finale.

Edouard Mendy évolue en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Ahli depuis juillet 2023. Le firme très bien en Saudi Pro League pour avoir gardé ses cages inviolées à 25 reprises depuis son arrivée à Al-Ahli. Il est le portier qui a réalisé le plus de clean-sheets en Saudi Pro, en plus d’être le premier gardien de l’histoire d’Al-Ahli à réaliser une passe décisive (sur Mahrez).

Qu’en est-il de l’autre Sénégalais, Sadio Mané, qui évo- lue à Al-Nassr ?

Le natif de Bambali, à l’image de Edouard Mendy et de son capitaine Kalidou Koulibaly (Al- Hilal), sera lui aussi contraint de manquer plusieurs matchs de son club suite à la décision de la Fédération de football d’Arabie saoudite de ne pas arrêter la Saudi Pro League pendant le déroulement de la Can 2025.

L’ancien joueur de Liverpool pourrait ainsi manquer au moins les matchs devant l’opposer respectivement à Al-Ettifaq Football Club, Al-Ahli, Al- Qadsiah, Al-Hilal, Al-Shabab et Damac. Mais si pour le cas de Mendy et Koulibaly ce sera moins compliqué en club, par contre cette absence prolongée de Sadio Mané risque de lui jouer un mauvais tour, par rapport sur- tout à la concurrence en attaque, marquée par l’arrivée de Joao Félix et celle presque ficelée de Kingsley Coman du Bayern. Suffisant pour voir l’ancien Red, qui a un nouveau coach (le Portugais Jorge Jesus), se retro- uver sur le banc au retour des joutes du Maroc. Enrôlé par Al- Nassr en 2023 en provenance du Bayern Munich pour 30 millions d’euros, «SM10» a marqué 37 buts pour 25 passes décisives en 93 matchs disputés, toutes com- pétitions confondues.

Notons que pour la Can Maroc

2025, le Sénégal évoluera dans le Groupe D, aux côtés de la Rd Congo, du Bénin et du Botswana.

