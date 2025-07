A l’occasion de la célébration de la Fête nationale française du 14 juillet, Mary Teuw Niane, directeur de Cabinet du président de la République, a réaffirmé la solidité des relations entre la France et le Sénégal, tout en appelant à un partenariat réinventé.

Par Ousmane SOW – Le directeur de Cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye, Mary Teuw Niane, est d’avis que «face à des contextes nationaux nouveaux, des populations plus exigeantes et des situations régionales et internationales particulièrement complexes, le Sénégal et la France doivent réinventer leur partenariat et saisir les nouvelles opportunités qui existent dans un environnement que nous voulons voir comme stimulant, quoique difficile».

Représentant l’Etat sénégalais à la réception organisée à la résidence de l’ambassade de France de Dakar, lors de la Fête nationale française, ce 14 juillet, Mary Teuw Niane a aussi salué les idéaux de la Révolution française, soulignant que «la date du 14 juillet, symbole de la Révolution française et des idéaux universels de liberté, d’égalité et de fraternité, nous rappelle l’importance de défendre les principes républicains qui fondent nos sociétés modernes». De ce point de vue, il ajoute que les questions prioritaires d’adaptation aux changements climatiques, de sécurité et de gestion de l’immigration, entre autres, constituent des défis majeurs que «nous sommes appelés à relever ensemble, et je suis heureux de pouvoir affirmer que nos deux gouvernements se sont déjà inscrits dans cette perspective et posent les actes concrets d’une coopération renouvelée, toujours dynamique et répondant surtout aux exigences de l’heure».

Dans son allocution, il a également insisté sur le socle historique de cette coopération bilatérale. «Les relations entre nos deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et humains forts, se sont renforcées au fil des années», souligne-t-il, précisant que la France demeure l’un des principaux partenaires du Sénégal, notamment sur les plans économique et culturel. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur sous Macky Sall de mettre aussi l’accent sur les réalisations concrètes, notamment en matière d’éducation et de savoir. «Nous ne pouvons manquer d’évoquer les résultats obtenus dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec le financement de l’Agence française de développement», dit-il, citant la construction d’instituts à Richard-Toll et Bignona, ainsi que le campus franco-sénégalais de Diamniadio. En outre, il a noté que la France demeure la première destination des étudiants sénégalais dont le nombre est «actuellement estimé à plus de 13 000».

