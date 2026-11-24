En Assemblée générale ce week-end à la Maison de Lille, le Directeur général de la Sonaged, Babacar Abba Mbaye, a sonné la mobilisation de ses troupes. Déterminé à faire de Saint-Louis un bastion acquis au Président Bassirou Diomaye Faye, il a lancé une vaste campagne de proximité et vertement recadré ses adversaires politiques, notamment la majorité parlementaire Pastef.

Devant une salle de la Maison de Lille pleine à craquer, Babacar Abba Mbaye a sonné, ce week-end, la grande mobilisation des militants de Kiiray. Le Directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a réaffirmé son engagement total aux côtés du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, tout en donnant le coup d’envoi de l’opération «Forza Kiiray» -également baptisée «Dokh dadjé» (à la rencontre des populations). Cette campagne de porte-à-porte ambitionne de «faire entrer le Président Diomaye dans toutes les concessions de la ville de Saint-Louis, mais aussi dans le cœur de chaque Saint-louisien».

Saluant en Bassirou Diomaye Faye un «grand patriote qui a mis le Sénégal au-dessus de tout», le responsable politique entend prouver que le chef de l’Etat ne s’est pas trompé en lui accordant sa confiance. «Nous serons à ses côtés, devant lui, pour faire en sorte que le mandat qu’on essaie de saboter soit une réussite. Saint-Louis jouera désormais un rôle de locomotive», a-t-il promis, donnant d’ores et déjà rendez-vous à ses partisans au mois de janvier pour un grand meeting de démonstration de force.

Mise en garde contre ses adversaires politiques

Assumant pleinement son ancrage dans le camp présidentiel, Babacar Abba Mbaye a profité de cette tribune pour adresser un avertissement sans détour aux responsables locaux de Pastef, sans les nommer. Rappelant qu’il avait été l’artisan de leur dernière victoire électorale commune dans la commune, il a prévenu ceux qui tenteraient de lui barrer la route ou de l’attaquer : «Ça suffit ! Je n’accepterai plus ce que j’ai accepté jusqu’ici. Nous partageons juste la cour de l’école, mais nous ne sommes pas dans la même classe.»

Appuyé sur ses compagnons de route des quinze dernières années, il appelle l’ensemble des composantes de Kiiray à un travail de terrain acharné pour «restaurer la République» aux côtés du chef de l’Etat.

Critique du blocage budgétaire à l’Assemblée nationale

Abordant l’actualité nationale, le Directeur général de la Sonaged a fustigé l’attitude des députés de la majorité Pastef, partisans de Ousmane Sonko, autour de l’examen des lois de finances. Qualifiant leur démarche d’«enfantillage» et de «non-sens», il a souligné qu’il a suffi d’un décret présidentiel pour rappeler que le chef de l’Etat demeure la clé de voûte des institutions. Selon lui, le débat parlementaire doit désormais s’adapter aux exigences de la gestion axée sur les résultats : «on a basculé vers le budget-programme. Le travail des députés aujourd’hui est d’évaluer l’efficacité des programmes, pas de polémiquer sur la sincérité budgétaire», a-t-il martelé.

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