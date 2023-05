Par Demba NIANG – La coordination départementale du parti Pastef Matam était face à la presse ce dimanche pour «réaffirmer son soutien indéfectible et sans faille au président Ousmane Sonko, victime de persécutions récurrentes de la part du régime de Macky Sall». Au nom du coordonnateur du parti Pastef Matam, Abdoulaye Bocoum a lu la déclaration en listant les nombreux reproches de son parti au Président Macky Sall et son régime. L’installation d’un système de corruption, les nombreux détournements, la restriction des libertés fondamentales des citoyens, la liquidation des candidats potentiellement présidentiables, la violation de la Constitution, entre autres, ont été cités par Monsieur Bocoum pour montrer la gestion maladroite du pays par le régime en place. Ainsi, le parti Pastef Matam envisage de se dresser contre «l’objectif inavoué de faire de Ousmane Sonko, le troisième opposant écarté d’une élection présidentielle comme qui donnerait raison à cet adage, jamais deux sans trois». Pour les «Patriotes» de Matam, Ousmane Sonko sera «l’exception qui va confirmer la règle de l’adage cité plus haut dont Macky Sall essaie de se référer».

Très déterminés à engager le combat pour la candidature de Ousmane Sonko, les «Patriotes» de Matam déclarent que le dossier sur lequel leur candidat en 2024 est poursuivi est «vide». Mais pour ces partisans de Ousmane Sonko, le régime ne veut pas lâcher car «Macky Sall et Cie ne reculent devant rien et pour eux la fin justifie les moyens». Cependant, les camarades de Abdoulaye Bocoum comme le président de leur parti prônent la résistance. Ainsi ils déclarent : «Ils nous trouverons sur leur chemin.

La coordination départementale réitère solennellement son engagement indéfectible aux côtés de Ousmane Sonko pour le soutenir dans son combat contre l’injustice. Toute décision qu’il aura pour donner suite à cette affaire sera notre.»

