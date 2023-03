Porté sur les fonts baptismaux ce 25 mars, le syndicat dénommé Union nationale des agents du cadre de la planification (Unacap) s’est déjà mis au-devant de la scène. Des planificateurs, économistes, con­seillers en planification, longtemps considérés comme la cheville ouvrière de l’Admi­nistration sénégalaise, se prennent pour les parents pauvres de la Fonction publique. Ces fonctionnaires, formés dans les universités et instituts supérieurs de formation spécialisés, ont été reversés au niveau de certains ministères, principalement celui l’Economie, des finances et du plan (scindé aujourd’hui en deux départements : Economie, coopération internationale et plan, et aussi Finances et budget) qui reste leur tutelle. Ils sont aujourd’hui plus de 500 hauts cadres et agents de l’Administration de la hiérarchie A à «assurer l’essentiel» du travail d’élaboration des politiques publiques et des conceptions des projets économiques destinés au financement extérieur. Alors que pour leur traitement salarial et leurs indemnisations, ils considèrent qu’ils sont «défavorisés» et même «laissés-pour-compte». Leur «mauvais traitement» a fait qu’ils ont perdu la moitié de leurs indemnités d’enseignement. La situation de ces agents de l’Administration a été révélée à la presse par le Secrétaire général de ce syndicat, Sadibou Niassy, et par le conseiller Mamadou Cissé.

Ils ont révélé que dans maints services ministériels, ils font le travail de «Dage» et des agents non qualifiés se substituent à eux. «Ce que nous considérons comme de l’usurpation de fonction. L’autre anomalie est que nous avons remarqué qu’il y a des chauffeurs de l’Administration qui ont le double de notre salaire alors que nous sommes de hauts cadres de la hiérarchie (A) de l’Administration étatique», explique Sadibou Niass, le nouveau secrétaire. Face à la presse, ces agents publics ont demandé leur revalorisation. Ils informent de l’existence depuis 2011, d’un arrêté «sous le magistère de l’ancien ministre des Finances, Abdoulaye Diop, pour leur régularisation au plan salarial et des indemnités». «Il était même attendu que cela pourrait être effectué par le biais d’un décret avec ce présent régime. Quoi qu’il en soit, nous hauts fonctionnaires, nous considérant comme des républicains soucieux de la bonne marche de l’Admi­nistration et des affaires de la République, pensons qu’il est grand temps que notre situation soit régularisée», souhaite toujours M. Niassy, qui interpelle leur ministère de tutelle et le président de la République à corriger «cette injustice dont ils font objet depuis des années».

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn