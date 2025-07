Trente-huit personnes ont été interpellées et vingt-quatre moyens roulants mis en fourrière, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la zone de Mbacké, lors de la troisième opération conjointe des Forces de sécurité menée dans le cadre de l’initiative «Karangué Baol», a appris l’Aps du Commissaire principal Younouss Diédhiou, chef du Service régional de la sécurité publique de Diourbel.

«Une opération de sécurisation de grande envergure, organisée dans le secteur du Commissariat urbain de Mbacké, a permis d’interpeller 38 individus pour diverses infractions», a précisé le commissaire dans une note transmise à l’Aps.

Il a également annoncé la saisie de 102 pièces, la mise en fourrière de 24 moyens roulants dont 16 véhicules et 8 motos, ainsi que le recouvrement d’une amende forfaitaire de 57 000 francs Cfa.

Cette opération, inscrite dans le cadre de l’initiative «Karangué Baol», a mobilisé 87 agents issus des commissariats de Diourbel, Bambey et Mbacké, ainsi que des éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) et de la Brigade régionale des stupéfiants (Brs). ‎Selon le Commissaire Diédhiou, il s’agit de la troisième journée des opérations «Karangué Baol», après celles menées à Diourbel et Touba, dans le cadre des actions de sécurisation en prélude au Magal de Touba.