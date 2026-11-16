Devant une foule survoltée à Missirah, le maire de la commune, Amadou Ba, a galvanisé ses troupes et lancé un vibrant appel à l’unité derrière le Président Bassirou Diomaye Faye, tout en exigeant le développement du Sénégal oriental.

La localité de Missirah a vibré au rythme de la grande démonstration de force du mouvement politique Kiraaye. Réunissant militants, sympathisants et responsables venus de tout le Sénégal oriental, ce grand meeting de remobilisation a été marqué par le discours offensif de Amadou Ba, maire de la commune. Devant une foule en liesse, l’édile a salué l’ancrage croissant du mouvement dans la région. Après Gouloumbou, Ham-dalaye Pont et Ndiapalde, Missirah lève à son tour le flambeau et accueille la dynamique de Naforé. «Regardez cette mobilisation ! Regardez cette ferveur !», a lancé Amadou Ba, voyant dans ce rassemblement la preuve que Kiraaye s’impose comme une force incontournable. Il a rendu un hommage appuyé aux militants locaux qui se sont cotisés et investis pour réussir l’événement : «Vous avez démontré que l’engagement politique est d’abord une affaire de conviction et de détermination.» S’adressant directement au chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, le maire a promis le soutien total de Missirah, de Tambacounda et du Sénégal oriental : «Nous sommes prêts à vous offrir une majorité forte, stable et confortable !» Selon lui, le Sénégal ne saurait être «l’otage des ambitions personnelles et des rapports de force permanents». Il a plaidé pour un Président libre d’agir et de dérouler sa vision pour redresser durablement le pays.

Fin des initiatives solitaires et priorité au développement

Sur un ton plus ferme, Amadou Ba a ensuite exhorté les leaders de Kiraaye à l’union sacrée. Il a dénoncé les calculs personnels et les «échappées solitaires en matière de communication», recadrant ceux qui utilisent leur visibilité sur les réseaux sociaux pour tenter de dicter la marche du mouvement au détriment des militants de terrain. «Kiraaye ne doit être la propriété de personne ; Kiraaye doit être notre bien commun !», a-t-il martelé.

Enfin, l’édile a rappelé que ce combat politique doit servir le développement de la région à travers l’exécution pleine et entière du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Routes, santé, écoles, emplois pour les jeunes, couverture téléphonique : «nous voulons que Tambacounda et le Sénégal oriental cessent d’être les parents pauvres des politiques publiques», a-t-il exigé, annonçant que ce quatrième meeting à Missirah n’est qu’une étape. «Le temps des hésitations est terminé ! Le temps de la mobilisation a sonné !», a-t-il conclu sous les ovations.

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