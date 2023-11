Les récupérateurs de Mbeubeuss étaient en conclave pour se prononcer sur la situation de la décharge. Selon Arona Niass, président de la structure appelée Bokk Jomm, c’est une occasion pour échanger sur la décharge ainsi que des projets en vue pour l’amélioration du cadre de travail. «Aujourd’hui, le Promoged est venu avec un projet rassurant pour la modernisation du site avec plusieurs infrastructures. Il faut dire que avons fait de telle sorte que l’Etat soit intéressé à la décharge qui a été toujours notre source de survie», explique-t-il. Ces récupérateurs ont mis en place une coopérative pour booster leur secteur.

Pour Ibrahima Diagne, directeur du Promoged, ce partenariat avec l’association Bokk Jomm va changer beaucoup de choses. «C’est le début d’une collaboration, et c’est un atelier qui va nous permettre de nous familiariser davantage, mais aussi d’échanger sur le devenir du récupérateur. C’est vrai que le Promoged a une couverture nationale, mais notre projet phare est la résorption progressive de la décharge. Et cette résorption va impulser des changements dans l’exploitation de la décharge de Mbeubeuss, mais aussi des changements dans la filière», explique M. Diagne.

Il faut savoir que le 24 juin 2021, le président de la République, Macky Sall, a lancé le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged). L’objectif est faire des déchets, des niches de création d’emplois et de richesses. La mise en place effective des filières de transformation et de valorisation des déchets a été marquée par le lancement du Promoged. «Le Promoged vise à créer les meilleures conditions d’hygiène et de salubrité publique à travers la mise en œuvre d’une stratégie nationale intégrée et de valorisation des déchets. Ainsi, nous allons rendre notre pays propre tout en créant des emplois et d’autres activités génératrices de revenus», avait déclaré le chef de l’Etat.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@gmail.com