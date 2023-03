Loin des femmes, qui se retrouvent sous la lumière du 8 Mars, les «récupératrices» de la décharge de Mbeubeuss ont un quotidien fait de risques, de privations et surtout sans perspectives d’avenir. Avec des enfants sous les bras, elles espèrent une autre vie, qui les éloignerait de cet environnement hostile.

Par Abdou Latif MANSARAY – A Mbeubeuss, il y a toujours des histoires à raconter, des personnages à découvrir. Il flotte au niveau de la décharge, qui a abrité les célébrations de la Journée mondiale du récupérateur le 3 mars dernier, ce sentiment que tout brûle. Il y règne un climat morose, mais les récupérateurs, tous sexes confondus, essaient de survivre au milieu de la fumée et de la précarité à cause de leurs dures conditions de travail. Adjia Seny Diop, porte-parole des ré­cupératrices de la décharge de Mbeubeuss, vice-présidente de l’Association Bokk Diom, expose leur situation : «Tout le monde sait que le travail de boudiouman est très dur. L’Etat du Sénégal doit penser à nous, nous sommes un secteur laissé en rade. Plus de 2000 récupérateurs sont dans la décharge de Mbeubeuss. Nous avons besoin de financements comme tout le monde. Aujourd’hui, il y a des personnes du troisième âge qui sont là, alors que si ce secteur était bien organisé, elles devraient être à la retraite. Mais à défaut du soutien de l’Etat, on voit t ces vieilles personnes venir chaque jour à la décharge pour gagner leur pain.» Elle a posé aussi une autre doléance sur la table des autorités : «Nous ne sommes pas bénéficiaires de la bourse familiale, ni de formation nous permettant de nous organiser.» Tête dans les étoiles, Mme Diop espère une vie loin des risques de Mbeubeuss, elle qui ne savoure pas les réjouissances liées à la célébration du 8 Mars.

La Promoged brandit un programme

La Promoged espère améliorer ou changer la situation de ces femmes, qui tirent leurs revenus des déchets. Mme Salimata Seck, experte plan d’action et de réinstallation et du plan de restauration à la Promoged, répond avec des garanties : «Nous avons un plan d’aménagement et de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Et nous avons l’accompagnement social pour l’ensemble des travailleurs de la décharge de Mbeubeuss. Nous avons un programme pour la récupération des enfants au niveau de la décharge. Mais les enfants, une fois récupérés, vont être accompagnés dans le cadre de la formation classique ou dans les daaras ou bien on va les amener dans les centres de formation, car les conditions de travail dans la décharge ne sont favorables à ces jeunes.» Elle poursuit : «Nous avons aussi un programme dédié aux personnes vulnérables, et aux personnes malades. Et en ce qui concerne les récupérateurs, nous avons un programme d’insertion dans les nouvelles infrastructures de traitement de déchets, mais aussi d’accompagnement pour les personnes qui souhaitent travailler dans d’autres secteurs qui ne sont pas les déchets.»

