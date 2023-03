L’avocat et maire de Mboum­ba, Me Sadel Ndiaye, dès la première année de son troisième mandat à la tête de la commune, réussit ce qui était encore impossible il y a un an. Les retrouvailles des populations de Mboumba (responsables politiques, cadres et populations) pour le développement de leur localité en mettant de côté leurs divergences. Res­taurer la cohésion sociale à Mboumba, perdue depuis des années, faisait partie des priorités du maire pour son troisième mandat. Ainsi, Sadel Ndiaye est en train d’écrire une autre page de l’histoire de Mboumba. Après l’époque glorieuse de Mboumba aux temps de l’Almamya qui a valu à la localité l’appellation de «Mboumba diéri tata Almamy» (Mboum­ba, la forteresse de l’Almamy du Fouta), le maire est devenu l’artisan d’une unité retrouvée dans sa commune. Les jours qui ont suivi son installation pour son troisième mandat, l’édile de Mboumba conjugue ses efforts pour renouer des relations amicales avec ses «frères et parents», comme il appelle Thierno Seydou Niane et Ibra Birane Wane, ses adversaires lors des élections municipales de janvier 2022. Avec les deux autres candidats pour la mairie de Mboumba, le maire fait équipe pour donner à la Coalition Benno bokk yaakaar, une large victoire aux élections législatives de juillet 2022. Sur proposition de cadres de la commune, il accepte et facilite l’installation du premier Centre de lecture et d’animation au Nord. Une occasion de poursuivre ses objectifs de retrouver l’unité de tous les «mboumbalnabé» (habitants et ressortissants de Mboumba). Le maire saisit la balle au rebond pour proposer au Conseil municipal de donner le nom de l’ancien ministre Ibra Mamadou Wane au Clac de Mboumba. Un centre qui porte le nom d’une des fiertés de Mboumba, oncle et parrain de son ancien adversaire politique, Ibra Birane Wane. L’unité re­trouvée des responsables politiques et des cadres de la commune est affichée par les populations depuis le début de l’année dernière, fruit de la volonté du maire pour son quinquennat.

L’année 2022 marque ainsi le début des retrouvailles des populations que Sadel Ndiaye ambitionne de pérenniser pour la postérité.

Par Demba NIANG – Correspondant