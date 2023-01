Après 6 jours de grève pour protester contre les 22 mesures prises par le gouvernement pour éviter les nombreux accidents, les transporteurs de Mbour ont durci le ton hier. Après avoir immobilisé les cars Ndiaga Ndiaye et autres bus dans l’enceinte de la Gare routière, les chauffeurs grévistes sont passés à la vitesse supérieure hier en interdisant aux taxis-clandos, qui faisaient la navette entre Mbour et Somone, d’exercer leur travail. Modou Ndiaye, ce chauffeur de taxi-clando, se dit surpris du comportement de ces transporteurs. «Nous ne faisons pas partie de cette grève, qu’on nous sorte vraiment de ce problème. J’ai juste fait un voyage sur Saly et dès que je suis arrivé à hauteur de la Gare routière, des transporteurs m’ont intimé l’ordre de descendre les passagers de la voiture. J’ai refusé, mais ils ont insisté et ont fait descendre les passagers. Ne pouvant pas refuser, je suis obligé d’obtempérer et c’est à ma grosse perte», se désole ce chauffeur.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. C’est pourquoi d’autres chauffeurs ont préféré passer dans les rues des quartiers ou prendre l’axe Musée de Saly-croisement Hôpital pour échapper à la furie des transporteurs. Cette pratique a d’ailleurs duré plus d’une demie heure. Ils accusent les taxis-clandos de vouloir faire capoter leur mouvement d’humeur en assurant les na­vettes.

Irrités par le comportement de ces derniers, les taxis-clandos ont alerté la police, qui a fait une descente au niveau de la Gare routière, pour obliger ces trans­porteurs à reculer. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes pour les disperser. Un combat qui va durer plus d’une heure.

Les policiers du Com­missariat central de Mbour ont interpellé 6 personnes parmi les transporteurs qui tentaient d’empêcher les chauffeurs non-grévistes de circuler. Pourtant, les populations avaient commencé à ressentir les contrecoups de cette grève entamée depuis mercredi dernier. La Gare routière de Mbour, qui refusait du monde en temps normal, est paralysée par la grève d’une partie des transporteurs, qui montrent leur désaccord sur certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la récurrence des accidents. Dans ce lieu, le mot d’ordre a été respecté, car les voitures qui faisaient la navette Mbour vers d’autres localités du pays ont refusé d’embarquer les clients.

Le règne des taxis-clandos et Jakarta

Mais en l’absence des cars Ndiaga Ndiaye qui sont immobilisés, ce sont les taxis-clandos qui se frottent les mains. Pour se rendre à Saly, les chauffeurs de taxis-clandos ont augmenté les tarifs. Au terminus de Mbour, les chauffeurs qui font le trajet Mbour-Saly, pour éviter toute querelle avec les clients, sont obligés d’informer ces derniers dès qu’ils veulent entrer dans la voiture.

Pour éviter d’être en retard au travail, certains clients sont obligés de payer ce prix. Alors qu’en temps normal, le trajet ne coûtait que 300 francs Cfa. «Comment faire, je suis obligé de payer 400 francs, je travaille dans une résidence à la Somone, je vais débourser encore, c’est sûr que le trajet à l’aller comme au retour va me coûter 1200 francs, je sais que c’est trop cher, mais comment faire ?», s’interroge cette femme.

Pour se faire de l’argent, certains taxis-clandos profitent de cette situation pour faire du saucissonnage sur la route. Au lieu de prendre des clients pour aller à Saly directement, ils prennent juste des passagers qui vont au croisement Saly, avant d’embarquer d’autres clients pour Ngaparou ou la Somone. Mais hier, avec les cars et bus qui étaient déjà immobilisés dans la Gare routière et en plus des taxis-clandos arrêtés par les grévistes, ce sont les motos Jakarta et les charretiers qui ont fait une bonne opération.

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn