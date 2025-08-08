Une opération de police menée le 1er août 2025 par le Commissariat urbain de Saly a permis de démanteler un réseau présumé d’escroquerie lié à la société Qnet. Au total, dix-huit personnes ont été interpellées dont plusieurs en situation irrégulière, à la suite d’une plainte pour escroquerie.

L’affaire a débuté avec la déposition de Kalifou Baldé, qui affirme avoir été victime d’une arnaque de 650 mille F Cfa. Selon son témoignage, une ressortissante bissau-guinéenne, Adama Touré, l’aurait attiré au Sénégal sous prétexte de lui offrir un emploi. Une fois sur place, elle l’aurait mis en contact avec un autre individu, Banama Kantego, qui l’a conduit dans un bureau de Qnet à Saly-Carrefour.

On aurait alors demandé à Kalifou Baldé de verser la somme de 650 mille F Cfa pour l’achat d’un produit, avec la promesse de revenus hebdomadaires de 150 mille F Cfa à la condition de recruter six autres personnes. Lorsqu’il a demandé le remboursement de son argent, on lui a expliqué que son achat, un produit nommé BioDisc, était déjà en cours de livraison.

Se sentant floué, Kalifou Baldé a immédiatement porté plainte. L’enquête qui s’est ouverte a conduit à l’arrestation de Adama Issuto Touré, commerçante de 32 ans, et de Banama Kantego, 30 ans, considérés comme les deux principaux suspects.

La descente policière qui a suivi a permis de démanteler le bureau Qnet et d’interpeller seize autres personnes. Parmi elles, quatorze étaient de nationalité malienne, deux de nationalité sénégalaise et une de nationalité gambienne. Du matériel dont des ordinateurs, des documents et des produits estampillés Qnet, a également été saisi.

Les 18 individus ont été déférés au Parquet de Mbour le 4 août 2025, où ils devront répondre des accusations d’appartenance à un réseau d’escroquerie et de séjour irrégulier.

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn