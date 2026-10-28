Allier l’action sociale à l’engagement politique : c’est le pari réussi par Habiboulah Fall au Poste de santé Varedo de Mbour. En marge d’une journée de dépistage des cancers féminins ayant mobilisé 500 femmes, le responsable a officialisé son adhésion au parti Kiiray (Les patriotes républicains), en présence du ministre-chef de Cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro.

Par Alioune Badara CISS – Le Poste de santé Varedo a abrité, ce week-end, une importante journée de dépistage des cancers féminins. L’événement a connu un franc succès avec 500 femmes consultées, dépassant largement l’objectif initial fixé à 300. Profitant de cette forte affluence, Habiboulah Fall a franchi un cap en officialisant son entrée sur la scène politique locale sous les couleurs du parti Kiiray (Les patriotes républicains). Saluant cet engouement, l’organisateur y a vu le signe d’un soutien populaire solide : «il est vrai que le dépistage est une activité de santé, mais à travers cette mobilisation, je vois une envie d’accompagner un homme qui est des leurs dans une nouvelle voie qu’il a choisi de tracer», a-t-il déclaré aux côtés du ministre chef de Cabinet du président de la République, Ousmane Abdou-laye Barro, venu soutenir la démarche.

S’inscrire dans l’héritage mbourois

S’adressant aux populations de Mbour, Habiboulah Fall a tenu à placer son engagement sous le signe du respect des aînés et de la continuité historique. Il a invoqué la mémoire de figures politiques marquantes de la commune et du département telles que Demba Diop, Caroline Faye, Niadiar Sène, Abdou Mané, Moussa Ndoye, François Bob et Ousmane Tanor Dieng. «Dans mon nouvel engagement, je n’entends pas faire moins que ces personnalités. Je souhaite que, dans les années à venir, quand on racontera l’histoire politique de notre commune et de notre département, mon nom figure en bonne place», a-t-il affirmé. Il a également exprimé sa gratitude envers le ministre Abdoulaye Ousmane Barro pour son accompagnement, tout en tendant la main à l’ensemble des forces vives locales.

Humilité, travail et structuration

Interrogé sur d’éventuelles ambitions pour les prochaines élections municipales, M. Fall a joué la carte de la retenue, jugeant le débat prématuré.

Soucieux de respecter la discipline et la hiérarchie de sa nouvelle formation, il a précisé sa ligne de conduite : «Mon action sera inscrite dans l’humilité, la patience et le travail. C’est le travail qui paie. Je n’entre pas en politique pour occuper l’espace, mais pour être utile à ma commune, à mon département et à mon pays.» Pour réussir son ancrage au sein du parti Kiiraay, Habiboulah Fall entend articuler son action autour de quatre axes majeurs : la massification des rangs, l’engagement pour le développement local, le rassemblement des citoyens autour de l’essentiel et la préparation des victoires électorales futures.

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