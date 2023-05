Ce fut une grève inédite. Les élèves du lycée Demba Diop de Mbour ont boudé les classes depuis plusieurs jours, pour demander la révision du programme scolaire jugé désuet et long. En attendant d’obtenir gain de cause, ils ont suspendu la grève.

Par Alioune Badara CISS – Après une semaine de grève, pour réclamer la révision du programme scolaire, les élèves du lycée Demba Diop de Mbour, qui avaient réussi à paralyser tout le système éducatif de la commune à travers un mot d’ordre de grève de deux fois 72h, ont mis fin à leur mouvement hier. Les élèves protestent contre leur programme scolaire. Après leur Assemblée générale, ils sortaient à chaque fois tous les élèves des autres établissements de la commune.

Il s’en est suivi des affrontements entre policiers, et élèves grévistes qui réclamaient la révision du programme qui, à leurs yeux, est non seulement long mais n’est plus adapté, surtout pour les classes d’examen. Après une semaine de protestations, les élèves du lycée Demba Diop, regroupés autour du Mouvement pour la réduction du programme scolaire (Mrps), ont sorti leurs camarades de l’élémentaire, du moyen et du secondaire.

Pour l’instant, ils n’ont pas obtenu gain de cause. Pour éviter des affrontements avec les policiers mais surtout une infiltration de leur mouvement, ils ont décidé tout simplement de surseoir à cette grève jusqu’à nouvel ordre. «Le Mouvement pour la réduction du programme scolaire a mis fin à cette grève, même s’il y a toujours le non-respect des accords. Ce mouvement décide de mettre fin à ces manifestations ce mercredi jusqu’à nouvel ordre», renseigne le communiqué du Mouvement pour la réduction du programme scolaire (Mrps). Papa Moussa Sarr, porte-parole de la structure, ajoute : «Depuis plusieurs années déjà, des élèves du Sénégal, notamment ceux en classe d’examen, sont soumis à un programme long et surtout pléthorique et obsolète. Pourtant, notre système est considéré comme un système éducatif, alors qu’il est un système cumulatif, c’est pourquoi nous sommes en grève pour manifester notre désapprobation envers ce programme.»

Ces potaches entendent poursuivre leur combat pour une réévaluation de leur programme scolaire. Ils demandent aux professeurs de les soutenir dans ce combat afin d’atteindre leur objectif. «En vous rappelant au passage les sacrifices fournis par les élèves lors de votre dernière manifestation, nous prônons une grève pacifique sans aucune forme de violence, nous ne sommes pas là pour casser ou blesser nos chers camarades. On est tous en classe de terminale. Donc on doit donner le bon exemple, aucune bagarre, aucune autre forme de violence ne sera tolérée, et toute manifestation ayant eu lieu sans l’accord du Mprs ne nous concerne pas, ni de près ni de loin», clarifie Papa Moussa Sarr.

Hier, ils ont décrété un mot d’ordre de grève de 72h. Au terme de ces trois jours, ces élèves ont promis de dérouler un autre plan d’actions si les autorités ne réagissent pas. Pour ramener ces élèves dans les classes qu’ils ont désertées depuis, le Proviseur du lycée Demba Diop a invité les potaches à arrêter cette grève car la réorganisation du programme scolaire est complexe. «A cette période de l’année, il sera très difficile de traiter cette demande», ajoute-t-il.

