Face aux changements climatiques, les Etats essaient de trouver les moyens d’atténuer leur impact.

Par Alioune Badara CISS – Le Sénégal a abrité à Saly, l’Atelier régional de renforcement des capacités, à l’intention des autorités nationales désignées, des institutions financières et des porteurs de projets de 18 pays africains bénéficiaires du Fonds mondial pour le climat. Lors de la cérémonie d’ouverture, El Hadj Mbaye Diagne, représentant du Ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique (Meddte), a rappelé les conséquences des changements climatiques sur nos économies, mais également sur les écosystèmes. «Elles affectent directement et négativement nos économies, les écosystèmes et les populations, particulièrement celles déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de leur environnement. En Afrique, les conséquences négatives des changements climatiques sont visibles dans les secteurs porteurs de nos économies. Sans actions immédiates et à plus long terme, les efforts en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’électricité, d’accès à la santé seront annihilés et notre capacité même de développement sera menacée», avertit El Hadji Mbaye Diagne. Pour faire face à ces changements climatiques en termes d’infrastructures sobres en carbone, il ajoute : «Il faudra investir environ 2000 milliards de dollars par an dans le monde, d’ici à 2035, pour construire les infrastructures sobres en carbone et résilientes nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce montant représente 400 milliards de dollars de plus par an par rapport aux scénarios de référence et il nous indique qu’un déplacement substantiel de l’investissement vers du «bas carbone» est nécessaire. Etant donné l’ampleur du défi, la dépense publique des pays développés et en développement ne sera pas suffisante pour atteindre l’objectif des 2°C. La diversification et l’élargissement des sources de financement et la multiplication des incitations à l’adresse des investisseurs privés sont par conséquent une priorité.» En dépit des difficultés énormes auxquelles le monde fait face, il a rassuré que des solutions existent pour couvrir ces coûts additionnels. «Il s’agit de mobiliser les sources de financement tant internationales que nationales. Au fil des années, la discussion sur les flux de financement a abouti à l’engagement des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars annuellement. L’emploi du terme «mobiliser» introduit la question des flux privés dans les négociations internationales», dit-il. Il ajoute : «En parallèle, les études sur les besoins montrent que le financement public n’est pas suffisant et qu’il faut l’utiliser pour lever plus de financements privés. Selon la Ccnucc également, le secteur privé contribuera à hauteur de 86% aux flux financiers nécessaires pour traiter la question de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. Un partenariat efficace avec le secteur privé est indispensable pour surmonter les obstacles qui limitent actuellement les flux de capitaux vers les secteurs qui soutiennent l’adaptation et l’atténuation. De plus, les acteurs du secteur privé sont aussi affectés par des risques directs et indirects dus aux changements climatiques.» Face à cette situation, il invite les acteurs à asseoir «une plus grande collaboration entre le public et le privé». Que faire ? «Le Fonds sous-national pour le climat entend financer des projets au niveau local et pallier les difficultés d’accès aux ressources climatiques longtemps décriées par les acteurs des collectivités territoriales. En effet, les autorités locales, qui sont en première ligne sur le front du dérèglement climatique, sont particulièrement bien placées pour identifier les interventions d’adaptation aux changements climatiques répondant le mieux aux besoins locaux», précise M. Diagne. Pourtant, elles manquent souvent des ressources techniques et financières nécessaires. «Le mode de financement utilisé, l’investissement en capital, facilitera également l’accès à un crédit grâce à la présence du Gcf comme investisseur, ce qui est un atout pour demander un prêt auprès des institutions financières. Ce fonds pourrait bien devenir le fonds vert pour les collectivités territoriales parce qu’il permet de renforcer les capacités des acteurs sur la structuration de projets climat, sur la connaissance scientifique pour encourager davantage l’investissement dans les secteurs innovants et accroître le financement privé de l’action climatique dans les pays en développement», rassure M. Diagne.

Par ailleurs, Nana Touré Sy, Directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Uicn, rappelle que le Fonds sous-national est un fonds d’assistance technique pour mobiliser le secteur privé sur les questions climatiques et environnementales. «En mettant en avant la nature transversale de la question environnementale et climatique, mais aussi en amenant les pays au niveau local, au niveau national et au niveau du secteur privé, à travailler ensemble pour mobiliser la question environnementale sur les questions de développement durable», enchaîne Mme Sy.

Il faut savoir qu’au niveau continental, le projet, qui cible aussi l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Asie, investit dans 18 pays d’Afrique et la région méditerranéenne. Ce sont des pays qui ont déjà souscrit au Fonds climat vert et qui peuvent également bénéficier d’une assistance technique qui est cogérée par l’Uicn et le R20. Laquelle a pour objet de ramener les projets d’investissement à niveau pour mobiliser le secteur privé à investir dans les projets nationaux. Il s’agit donc de renforcer les capacités des pays, formuler des projets nationaux pour atteindre l’objectif du fonds et apporter une assistance technique aux porteurs de projets qui peuvent mobiliser le secteur privé.

